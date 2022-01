La Dakar continua a regalare emozioni ad ogni km di tracciato, tanto a chi la corre quanto a chi la vive da casa. Il fatto che il raid più celebre al mondo conservi immutato il proprio fascino degli albori, non significa che inevitabilmente non abbia lasciato entrare tonnellate di tecnologia.

Tra i vari sistemi che troviamo in una moderna vettura impegnata alla Dakar, spunta la possibilità di andare a gonfiare e sgonfiare in maniera del tutto automatica le ruote del veicolo. Ecco spiegato in questo video tutto quanto nel dettaglio.