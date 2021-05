Ufficiale: Audi alla Dakar con Sainz, Peterhansel e Ekstrom

Audi Sport ha ufficializzato l'ingaggio di Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz e Mattias per la Dakar 2022.

Come anticipato un paio di settimane fa da Motorsport.com, la Casa di Ingolstadt ha scelto un terzetto di grande esperienza per condurre il suo prototipo elettrico a trazione integrale, del quale si occuperà dello sviluppo in questi mesi in collaborazione con Q Motorsport.

La vettura dovrebbe essere presentata al Festival Of Speed di Goodwood a luglio, per poi cominciare il programma di test di sviluppo.

“Se parliamo di 'Dream Team' non è certo esagerato - ha detto Julius Seebach, AD di Audi Sport - Stéphane è uno dei piloti di maggior successo della Dakar, Carlos ha vinto tanto ed è Campione WRC, Mattias ha ottenuto trionfi con Audi in passato ed è uno dei piloti più versatili della scena".

"Oltre ad essere tutti velocissimi, hano grandissima esperienza che può servire da motivazione al nostro team. Lo stesso varrà per i loro co-piloti".

Peterhansel verrà affiancato da Edouard Boulanger, Sainz da Lucas Cruz ed Ekstrom da Emil Bergkvist.

“La Dakar è una delle maggiori sfide di questo mondo e qui affronteremo un cambiamento radicale perché il futuro è elettrico; fra 10 anni guideremo macchine del genere - spiega il francese - La Dakar sarà estrema per questa tecnologia e vogliamo vincerla per primi con essa. Non vedo l'ora di iniziare questo ambizioso progetto".

Lo spagnolo ha aggiunto: "Anche se ho 59 anni sono ancora affamato, per questo ho accettato la sfida. Fin da piccolo volevo diventare un pilota di rally e la passione non è cambiata. L'Audi Quattro ha cambiato tutto nel WRC e ora speriamo di fare altrettanto alla Dakar".

"Gli ingegneri hanno molta più libertà qui rispetto ad altre serie, ho piena fiducia in Audi e cercherò di aiutarli con la mia esperienza per sviluppare una macchina veloce e di successo. E' un progetto fantastico ed estremo. Non vedo l'ora di testare l'auto per la prima volta. Quello che ho visto finora mi dà fiducia".

Ekstrom ha chiosato: "La Dakar sarà sicuramente una delle avventure più emozionanti della mia carriera e poter affrontare questo entusiasmante progetto insieme alla squadra, con la quale ho celebrato i miei più grandi successi, è fantastico".

"Anche se quest'anno compirò 43 anni, mi sento come un giovane rispetto a Carlos e Stéphane. In questo sport, hai bisogno di molta esperienza in tutti i settori. Ho ancora molto da imparare, ma non vedo l'ora".

