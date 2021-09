Toyota: ecco svelata la nuova Hilux per la Dakar 2022

Il team Toyota Gazoo Racing ha mostrato le prime immagini della nuova GR DKR Hilux T1+, ancora priva di livrea definitiva, con cui gareggerà alla Dakar contro Audi e Prodrive.

I nuovi regolamenti che regolano la principale categoria di auto da rally-raid hanno costretto i top team a modificare i loro prototipi 4x4 per la Dakar 2022 (in programma dall’1 al 14 gennaio), come anticipato da Motorsport.com all'inizio di quest'anno.

Audi, al debutto nella leggendaria corsa, è stata la prima a mostrare il suo innovativo veicolo ibrido (RS Q e-tron) alla fine di luglio e ha completato due settimane di test in Marocco all'inizio di settembre. Prodrive ha mostrato la propria vettura una settimana dopo, anche se solo digitalmente, e da allora ha completato uno shakedown in Galles alcune settimane fa.

Toyota, il terzo top team nella categoria Dakar T1, ha svelato oggi le prime immagini del suo nuovo 4x4 ancora con una livrea provvisoria con carbonio a vista.

Il marchio giapponese sta sviluppando la nuova versione del suo Hilux (vincitore della Dakar nel 2019 e sempre nella top 10 dal 2012) da diversi mesi e la scorsa settimana ha completato i primi giorni di test nel deserto della Namibia con il GR DKR Hilux T1+ dopo alcune prove svolte sul terreno roccioso in Sud Africa pochi giorni prima.

Il prototipo 4x4 approfitta del nuovo regolamento FIA 2022 per adottare ruote più grandi (37 pollici, rispetto ai 32 della sua versione 2021), con un battistrada più largo (320 mm contro 245) ed una maggiore escursione delle sospensioni (350 mm contro 280).

Queste modifiche aiuteranno senza dubbio la Toyota Gazoo Racing a migliorare la sua competitività nella prossima Dakar in Arabia Saudita, dato che nel 2021 ha subito più di 50 forature nonostante abbia lavorato con la BF Goodrich per adattare il set-up alle rocciose strade saudite.

Le linee aerodinamiche del nuovo Hilux sono, come si può vedere nelle immagini, notevolmente diverse, anche se la base del prototipo è la stessa, adattata e allargata per adeguarsi ai nuovi requisiti normativi (2,3 metri di larghezza rispetto ai 2 metri del 2021). Il telaio non è stato completamente riprogettato, ma ha ricevuto "alcuni aggiornamenti" per ospitare le sospensioni e le ruote più grandi.

La divisione sudafricana di Toyota, responsabile dello sviluppo del prototipo Dakar dal 2012, è particolarmente entusiasta del nuovo motore a benzina V6 biturbo da 3,5 litri modificato dalla versione GR-S del nuovo Toyota Land Cruiser 300.

Stando a quanto appreso da Motorsport.com, Toyota non prevede di disputare alcuna gara prima della Dakar 2022 con il suo nuovo prototipo T1+ e continuerà a completare i test di preparazione in Sudafrica nei prossimi mesi.

"Sono molto felice di disputare con il team TOYOTA GAZOO Racing la Dakar 2022. Abbiamo vinto la gara insieme nel 2019, e ora abbiamo una nuova vettura in arrivo. Sono eccitato per le nostre prospettive, soprattutto con il nuovo GR DKR Hilux T1+ che sarà sicuramente più veloce e competitivo della macchina precedente" ha dichiarato Nasser Al Attiyah dopo aver provato la sua nuova auto.

Line up confermata per il 2022

Toyota Gazoo Racing ha anche annunciato chi guiderà le quattro vetture ufficiali che parteciperanno alla 43a edizione del Rally Dakar, scommettendo sulla continuità.

Nasser Al Attiyah (alla 18° partecipazione alla Dakar) e Mathieu Baumel, secondo nel 2021 dopo un'intensa battaglia con Stéphane Peterhansel e Carlos Sainz, hanno rinnovato il loro accordo con la squadra, dopo i dubbi sorti negli ultimi mesi e alcune voci che li volevano alla volante della MINI X-Raid.

Giniel de Villiers (19° Dakar) guiderà per la prima volta insieme a Dennis Murphy, con il quale partecipa quest'anno al campionato sudafricano di rally, dopo l’approdo di Alex Haro in Prodrive insieme a Nani Roma.

"La Dakar è una delle gare più dure del pianeta, ma si adatta perfettamente al nostro nuovo Hilux. Le nuove ruote, la corsa delle sospensioni e soprattutto il passaggio al motore turbo a benzina del Land Cruiser, farà sicuramente una grande differenza per la nostra gara. Il motore è molto reattivo e ci permette di spingere la nuova auto al limite", ha dichiarato il veterano sudafricano.

Insieme alle due stelle esperte ci sarà il giovane sudafricano Henk Lategan (coadiuvato da Brett Cummings), che ha sorpreso tutti al suo debutto nella 2021 finendo nei primi tre nelle tappe 3 e 4, prima di ritirarsi nella tappa 5 a causa di un brutto incidente.

La quarta vettura sarà occupata da un altro sudafricano, Shameer Variwa (terza apparizione alla Dakar dopo essere arrivato 21° nel 2021 con Murphy come copilota), 48 anni, al fianco di Danie Stassen.

"Siamo molto lieti di annunciare una squadra che è molto simile a quella dello scorso anno. Con Nasser e Giniel come piloti di punta, e Henk che sta maturando esperienza, siamo entusiasti di affrontare l'edizione 2022 del Rally Dakar. Il nostro nuovo GR DKR Hilux T1+ sta progredendo bene, e siamo fiduciosi che la nuova auto ci permetterà di competere ad alti livelli", ha aggiunto Glyn Hall, team principal di Toyota Gazoo Racing.

