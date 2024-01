Sainz evita le ipotesi di chiusura del cerchio dopo la Dakar 2024

La Rally Dakar 2024 raggiunge la sua metà percorso con la giornata di riposo, che non ha nulla a che vedere con il relax, perché i piloti e le moto ne approfittano per incontrare i media e partecipare a eventi con i marchi. Tra coloro che hanno parlato con la stampa c'era anche Carlos Sainz, che guida la classifica generale con un ampio vantaggio sui rivali, anche se lo spagnolo resta cauto su tutte le ipotesi e gli scenari possibili.

Quando Motorsport.com gli ha chiesto se la sua ipotetica vittoria quest’anno avrebbe portato l'Audi a chiudere il cerchio nella leggendaria gara nel deserto, ha preferito non fare riferimento ad alcuna vittoria prima di aver tagliato il traguardo. Sainz è rimasto molto concentrato sull'obiettivo: "Non parlerò di ipotesi su nulla, perché la mia esperienza mi dice che parlare di qualcosa che non è domani non è rilevante”.

"Quando arriverà il giorno e qualsiasi cosa sia successa, avremo tempo per pensare al giorno dopo o al futuro", ha detto lo spagnolo. "Ora l'unica cosa che mi preoccupa è la tappa di domani, poi mi preoccuperò della tappa di dopodomani. Andrò giorno per giorno e quando avrò finito, allora vedremo".

Per quanto riguarda la sua posizione in testa alla gara nell'evento saudita, il due volte campione WRC e tre volte campione della Dakar Rally si è detto tranquillo, ma consapevole che ci saranno momenti difficili con prove speciali molto complicate: "Siamo soddisfatti, è stata una settimana positiva per la squadra, ma allo stesso tempo siamo molto cauti e attendiamo con ansia la seconda settimana, perché la strada da percorrere è ancora lunga".

Tuttavia, il giorno di riposo è utile a lui e alla sua Audi RS Q e-tron per ricaricare le batterie: "Penso che sia un giorno di riposo meritato, che ci tornerà utile. È anche fondamentale per la macchina, perché è un'auto complicata che ha bisogno di attenzione e, come tutte le auto della Dakar, alcune parti devono essere cambiate. Da qui inizia una seconda settimana in cui partiamo con un buon vantaggio, ma abbiamo già visto che la mezz'ora balla molto velocemente da una parte all'altra. Quindi siamo consapevoli che c'è ancora molta strada da fare, con delle tappe di 400 chilometri", ha spiegato Carlos Sainz.

Inoltre, lo spagnolo non vuole immaginare nulla, ma si limita alla competizione per raggiungere l'obiettivo finale in questa edizione del Rally Dakar: "Nella mia vita ho sempre cercato di sognare e di immaginare cose, e quando si corre si cerca di immaginare cose positive e scenari che ci piacciono".

"Perché pensare in modo negativo? All'interno degli scenari ideali, uno era quello di cercare di arrivare in una buona posizione, come siamo arrivati. È stata una buona settimana, in cui è successo di tutto e in cui abbiamo dovuto prendere decisioni che non sapevamo se fossero buone o cattive", ha proseguito lo spagnolo, a cui è stato anche chiesto se saranno i suoi errori o i suoi inseguitori a rappresentare la maggiore opposizione.

"È tutto l’insieme. Mattias Ekstrom e Sébastien Loeb sono a una distanza praticamente nulla in questo rally, quindi entrambi sono grandi rivali. Come squadra, l'Audi è in una situazione eccellente al momento e dobbiamo cercare di trarre vantaggio da questa opportunità", ha detto il pilota madrileno.

Tuttavia, essere in testa alla gara a metà percorso non è un compito facile, e lo è ancora meno per un'auto come quella dei quattro cerchi, che ha avuto tanti problemi nelle edizioni precedenti. Quando a Sainz è stato chiesto se le prestazioni della sua auto fossero una sorpresa, ha risposto: "No, se ricordate le conversazioni, le dichiarazioni, eravamo sicuri di essere più preparati dell'anno scorso. Ma è vero che in questo rally, non solo per noi, ma per tutti, la priorità e la preoccupazione principale è l'affidabilità".

"Quando hai una macchina così complicata, diciamo che hai sempre un po' più di paura che qualcosa possa andare storto, ma il lavoro che il team sta facendo e che ha fatto è ottimo, nonostante alcuni pensassero che saremmo durati a lungo. Beh, sì, penso che almeno siamo qui per questa prima settimana", ha detto lo spagnolo.

Molti hanno sottolineato che la sua posizione di leader è merito di una strategia intelligente, ma non è solo limitata a questo: "Dire che siamo in testa grazie alla strategia mi sembra esagerato. Alla fine, devi avere una buona strategia, devi guidare veloce, non devi commettere errori e devi fare tutto in modo più o meno decente”.