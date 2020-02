Prodrive prepara una macchina per correre alla Dakar 2021

Poche settimane fa Prodrive aveva annunciato di essere al lavoro su un nuovo progetto legato al motorsport. In tanti avevano sperato di veder rientrare l'impresa britannica nel WRC assieme a Subaru dal 2022, con il cambio di regolamento tecnico, ma così non sarà.

Prodrive entrerà in una categoria rally, ma non sarà il WRC, bensì quella dedicata ai rally raid con una vettura che avrà il compito di dare la caccia al successo alla Dakar 2021.

Prodrive ha annunciato di aver stretto una partnership con la Bahrain Mumtalakat Holding Company, fondo sovrano del Regno del Bahrain, per prepararsi alla sfida della Dakar 2021. La Casa inglese è al lavoro per preparare una vettura che, secondo i piani delle due realtà che hanno formato la nuova partnership, dovrà esordire e correre nella prossima edizione del rally raid che si terrà in Arabia Saudita.

Il progetto è creare 2 vetture di classe T1, che saranno realizzate e gestite da Prodrive International. L'idea non sarà solo quella di entrare con un proprio team, ma anche quello di realizzare vetture per team clienti e offrire loro supporto dal punto di vista logistico e tecnico per prestazioni e ricambi.

Il Bahrain ha sponsorizzato nel 2020 il team MINI X-Raid, comparendo sulla vettura vincitrice di Carlos Sainz e Lucas Cruz. Dalla prossima stagione, invece, lo sponsor sarà dedicato esclusivameente al team Prodrive.

"Correre alla Dakar è una mia ambizione da tanto tempo ed essere in grado di farlo con il fondo sovrano del Regno del Bahrain rende la prospettiva ancora più speciale, perché il Medio Oriente, dove correremo, è stato il terreno dove Prodrive ha iniziato il suo viaggio nel motorsport nel lontano 1984", ha dichiarato David Richards, fondatore e presidente di Prodrive.

HE Khalid Al Rumaihi, amministratore delegato di Mumtalakat, ha aggiunto: "Prodrive ha partecipato a numerosi eventi motoristici regionali e internazionali in oltre 30 anni di attività, vincendo sei Campionati del mondo Rally FIA, cinque vittorie a Le Mans e sette Rally del Medio Oriente. Siamo molto orgogliosi del trasferimento del Rally Raid in Aragia Saudita e, in collaborazione con Prodrive, espandiamo il significativo patrimonio motoristico del Bahrain, avendo istituito il Circuito internazionale del Bahrain per ospitare la Formula 1 in Medio Oriente per la prima volta nel 2004".