Dakar, Price tranquillo nonostante il distacco da Barreda

Il due volte vincitore della Dakar ha aperto la "pista" nella speciale da 447 km di oggi, dopo essersi imposto nella prima tappa, ma ha faticato parecchio sul percorso sabbioso, chiudendo in 28esima posizione e con un distacco di 32 minuti sul vincitore Barreda.

L'australiano ha dovuto fare i conti anche con un piccolo problema al sistema di alimentazione della sua KTM, che lo ha infastidito soprattutto nella seconda parte della tappa.

Dopo aver faticato nella tappa d'apertura, Barreda è in testa alla generale, seguito dalla Honda gemella di Ricky Brabec, mentre Price è 16esimo, staccato di 17'39" da "Bang Bang".

Price però non si lascia intimorire da questo distacco, ribadendo che secondo lui nell'edizione di quest'anno vedremo tanti alti e bassi in classifica in base alla posizione di partenza.

"Abbiamo fatto solo un piccolo errore di navigazione, ho girato in tondo per un po', ma mi sembra di aver fatto bene sia a livello di guida che di orientamento", ha detto.

"Verso la fine abbiamo avuto anche un problema con la moto, a circa 130 km dal traguardo. C'era qualcosa che non andava, ma ad una decina di chilometri dalla fine è tornato tutto normale, quindi potrebbe essere stata la pompa della benzina o un iniettore".

"Sulla carta, la classifica non ha un bell'aspetto, ma sicuramente siamo ancora in gara. Penso che vedremo ancora tanti situazioni così, con i piloti che vanno su e giù. Vedremo come andranno le cose".

Sfumano le chanche di podio di Walkner

Mentre Price si vede ancora in lizza, lo stesso non si può dire per il suo compagno di squadra Matthias Walkner, le cue speranze di un secondo trionfo alla Dakar sembrano essere sfumate.

Il pilota austriaco si è fermato all'inizio della speciale per risolvere un problema alla trasmissione della sua KTM ed è ripartito dopo aver lavorato per oltre due ore e un quarto.

"Dopo 45 minuti mi sono fermato su una duna. Sono tornato indietro e poi ho avuto un problema alla frizione", ha ricordato Walkner. "Ho impiegato molto tempo per preparare la moto, perché frizione era andata ed ho dovuto fermare alcuni piloti per aiutarmi".

"Un ragazzo indiano molto amichevole (Ashish Raorane), si è fermato e mi ha aiutato, ma poi ho perso gli attrezzi nella sabbia perché mi sono caduti".

"E' piuttosto brutto quando al secondo giorno è già così. Alla fine poi ho continuato senza la frizione e mi sono comunque divertito a guidare. Ma ormai non c'è più la possibilità di lottare per il podio e questo mi rende un po' triste".

Sam Sunderland è il pilota ufficiale della KTM piazzato meglio nella classifica generale con il suo 12esimo posto, a 12'50" da Barreda.