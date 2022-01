La 44esima edizione della Dakar è scattata oggi con il Prologo, una breve tappa di 18,8 chilometri cronometrati che, però, ha già consegnato agli appassionati le prime classifiche del primo evento sportivo di livello internazionale del 2022.

Nelle Moto, Saunders e la Gas Gas hanno messo in fila i big, mentre in quella Auto è subito partito quello che si profila come il duello delle prossime settimane: Toyota contro Audi (che gioca già di strategia). Kamaz subito imperiali nei Camion, dove Iveco parte con calma e Renault vuole stupire con il primo mezzo ibrido della categoria.

In questa prima puntata podcast di Dune Mosse 2022 l'analisi del Prologo della Dakar nei commenti di Franco Nugnes, Matteo Nugnes e Giacomo Rauli. Buon ascolto!