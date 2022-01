Petrucci: "Non c'è dialogo con KTM, per questo penso agli USA"

Non ci è voluto molto per far scoccare la scintilla tra Danilo Petrucci e la Dakar. Nonostante il ritiro nella seconda tappa (poi è rientrato in gara con una pesante penalità), il ternano è stato la rivelazione dell'edizione 2022, riuscendo all'esordio a centrare una vittoria di tappa. Un'impresa che nella storia non era mai riuscita a nessun pilota proveniente dalla MotoGP.

Eppure non è tutto oro quel che luccica. Dietro alla bella prestazione di "Petrux", che nella seconda settimana ha dovuto fare i conti con qualche problema tecnico di troppo sulla sua KTM, ci sono stati infatti dei rapporti più tesi del previsto con il marchio austriaco. Cosa che lo ha portato a guardarsi intorno e ad aprire la porta allo sbarco negli Stati Uniti, dove molto probabilmente andrà a difendere i colori della Ducati nel MotoAmerica, rinunciando ad un programma a tempo pieno nei rally raid.

"Il mio piano era di fare questa Dakar e poi fare tutto il Mondiale Rally Raid. Ma già prima della Dakar abbiamo avuto dei problemi con la KTM, non ci capivamo bene. Così, forse per la prima volta nella mia carriera, ho avuto bisogno di pensare prima al mio lato umano", ha detto Petrucci a Motorsport.com.

"Mi sono detto: 'Ok, voglio fare un'esperienza e voglio provare a vivere in un altro posto'. Soprattutto soffro molto la mancanza di dialogo con la KTM, con il marchio, e non me lo aspettavo. Per questo motivo mi sono detto che forse posso andare negli USA e divertirmi, perché il mio obiettivo è recuperare quella felicità in sella che non ho avuto nel mio ultimo anno in MotoGP".

"Per questo motivo avevo scelto di andare nei rally, poi ho capito che continuare con KTM nel Mondiale Rally Raid non era un'opzione. Quindi avevo bisogno di guardarmi intorno e sono stato contento che i miei ex capi alla Ducati abbiano spinto per riavermi".

Riguardo ai motivi che lo fanno guardare con interesse all'esperienza a Stelle e Strisce poi ha aggiunto: "Voglio prima di tutto il lato umano, andare in 'erasmus', vivere in un altro posto, fare un'esperienza, divertirmi con poca pressione e godermi quello che amo di più, che è guidare la moto. Ma sicuramente al momento, questo è il primo obiettivo perché alla Dakar la chiave è stata che mi stavo davvero divertendo, sia sulla moto che fuori. Quindi questo è il primo obiettivo: andare in moto ed essere felice".

Il programma con la Ducati è ancora da definire nei dettagli, anche se ormai appare quasi una formalità, visto che sarà impegnato nei test di febbraio a Portimao in sella alla Panigale V4. Cosa che però non precluderà un suo ritorno alla Dakar, perché nei piani di Danilo c'è anche l'idea di rifarla nel 2023, stavolta con una preparazione più adeguata.

"Non è ancora ufficiale, ma penso che potremo sistemare le cose nei prossimi giorni. Non abbiamo ancora un piano per il futuro, ma farò i test a Portimao e penso che la notizia sia già fuori. Non sapevo neanche i giorni in cui avrei dovuto girare, poi l'ho letto sui giornali, perché ora stavo solo pensando a rilassarmi e a recuperare. Poi penso che potremo iniziare a pianificare questa cosa".

"Sicuramente sarà un'esperienza molto buona, soprattutto perché anche se avessi continuato con i rally, mi sarei spostato in un luogo che mi avrebbe permesso di allenarmi di più con la moto della Dakar. E alla fine è arrivata questa offerta e sono felice. Ma sicuramente voglio andare anche alla Dakar. Forse alla fine dell'anno farò il Rally del Marocco e poi una preparazione adeguata per la Dakar del prossimo anno", ha concluso.

