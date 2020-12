Mattias Ekstrom presente alla Dakar 2021 con un SSV

Il team tedesco X-Raid, responsabile della MINI John Cooper Works Rally, che ha vinto l'ultima Dakar nella categoria T1, parteciperà con un SSV alla 43esima edizione del rally. Il team tedesco, in collaborazione con Yamaha, schiererà dal 3 al 15 gennaio in Arabia Saudita due prototipi YXZ100R nella classe T3 (prototipi leggeri).

I tecnici del team hanno lavorato negli ultimi mesi per allargare, allungare e ridurre l'altezza della Yamaha che è alimentata da un motore aspirato e ha un peso minimo di 800 kg da regolamento.

L'X-Raid Yamaha Racing Rally Supported Team avrà tra le sue fila l'esperto Mattias Ekström, due volte campione DTM con Audi, campione del Mondiale Rallycross 2016 e secondo classificato in questa stagione con il KYB Team JC.

Il 42enne svedese, che esordirà col Team ABT Cupra nella prima stagione dell'Extreme E, sarà in coppia con il suo connazionale 26enne Emil Bergkvist, campione del WRC Junior 2018.

“Guidare la Dakar è sempre stato il nostro sogno. Nella mia vita ho disputato così tante gare diverse. Quale modo migliore se non quello di avere con me Sven, che conosco da circa 20 anni. Finalmente siamo riusciti a mettere insieme un budget per correre una SxS, e il nuovo progetto X-raid ci ha dato una buona base”, ha detto Ekström.

“Non vediamo l'ora che inizi la Dakar 2021. È anche la preparazione perfetta per l'inizio della stagione Extreme E in Arabia Saudita. Dopotutto, non ho mai guidato una macchina da corsa sulla sabbia o tra le dune prima d'ora”.

X-Raid schiererà anche una seconda vettura per Camelia Liparoti - una veterana della Dakar che ha già gareggiato in precedenza su quad - e Annett Fischer, già insieme nel 2020.

“Questo progetto è un passo importante per X-raid, poiché stiamo sviluppando un veicolo al di fuori della categoria Auto (T1) per la prima volta nella storia dell'azienda. Abbiamo monitorato il mercato SxS per molto tempo e sono stato anche fortemente coinvolto nello sviluppo delle regole per questa classe. Ora è il momento giusto per essere attivi in questo mercato, insieme a Yamaha”, ha aggiunto Sven Quandt, direttore del team X-Raid.

“Crediamo che questa classe giocherà un ruolo chiave nel futuro, sia per i nuovi arrivati che per i piloti esperti della Dakar, così come per i professionisti. Siamo lieti di avere Mattias a bordo e che sia parte di questo nuovo ed entusiasmante progetto. Camelia e Annett sono impegnate in questo sport da molto tempo e possono contare su una ricca esperienza alla Dakar. Entrambe le coppie ci daranno l'opportunità di fare molta esperienza nelle prossime settimane".

Il debutto del prototipo Yamaha YXZ1000R sarà la prossima settimana nel secondo round della Baja Hail (14-16 dicembre, Arabia Saudita), la prova finale della Coppa del Mondo FIA Bajas.