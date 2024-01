Loeb: "Vincere la Dakar non è un'ossessione"

Vincere la Dakar non è un'impresa facile, e mentre c'è chi ci riesce in tempi relativamente brevi, altri come Sebastien Loeb devono aspettare diversi anni. Il francese è ancora alla ricerca del suo primo trofeo Touareg e, sebbene per lui "non sia un'ossessione", è consapevole di non avere scuse per la sua esperienza nella gara più dura del mondo.

Il francese tenterà la fortuna per l'ottava volta e, sebbene sappia già cosa significhi finire sul podio, vuole raggiungere il suo obiettivo: "Non è un'ossessione, ma ho già molta esperienza qui, con alcuni podi, e tutto ciò che mi rimane è il primo posto. Farò del mio meglio per vincere, ma è difficile fare previsioni: possono succedere molte cose e l'unica cosa che posso fare è dare il massimo ogni giorno".

La leggenda del WRC condividerà la struttura con il campione del mondo in carica e vincitore della scorsa Dakar, Nasser Al-Attiyah, a proposito del quale ha detto: "Penso che vedremo alla fine della tappa, io do sempre il mio meglio nelle prove speciali, e l'arrivo di Nasser porta molta esperienza, con il miglior pilota degli ultimi anni in questo rally. Per me è una pressione in più, ma vedremo cosa posso fare".

Inoltre, la sua squadra ha apportato lievi miglioramenti in aspetti importanti come le gomme, che hanno causato tanti problemi lo scorso anno: "Abbiamo fatto una buona evoluzione con le gomme, e spero di superare le tappe con meno forature. L'anno scorso è stata dura e lo sarà anche quest'anno, ma spero che questa evoluzione ci aiuti il più possibile".

Anche il suo connazionale, Stephane Peterhansel, vuole puntare alla vittoria, ma per lui la motivazione non è solo la vittoria: "Per me la Dakar è la migliore competizione possibile, ma la mia seconda passione è la natura, e qui si combinano le due cose. Non è una motivazione, voglio sempre essere qui: la vittoria è l'obiettivo, ma non è facile".

"L'abbiamo visto in questi due anni, che è stato complicato per noi, anche se nel 2023 è stato un mio errore con la duna, questo lo vedremo, ma speriamo di finire la gara almeno sul podio", ha spiegato il pilota che ha vinto più volte nel deserto. "Se vincerò, sarà il modo migliore per dimostrare l'evoluzione della macchina. Per questo sono ancora motivato, stiamo facendo un passo alla volta e vedremo cosa succederà".