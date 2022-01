Dakar | Loeb sopravvive al caos di Ha'il grazie ad Al-Attiyah

Il nove volte campione del mondo WRC Sébastien Loeb ha iniziato la sua sesta Dakar con il piede giusto, conquistando il secondo posto nella prima tappa dell'evento saudita. Il francese ha chiuso la giornata con un distacco di 12 minuti dal vincitore di tappa, il qatariota Nasser Al-Attiyah.

La tappa era composta da 59,9 km di trasferimento dal bivacco di Ha'il all'inizio della sezione cronometrata di 333,18 km, più altri 121,3 km di collegamento per tornare allo stesso bivacco.

Loeb si è ritrovato a viaggiare fianco a fianco di Al-Attiyah nelle tortuose valli sabbiose degli ultimi 60 km, molto complicati a livello di navigazione. Cosa che gli ha permesso di vivere una grande giornata, a differenza di altri tra i favoriti, come Carlos Sainz e Nani Roma, che si sono persi proprio in quel tratto.

"Stavo seguendo la Toyota di Nasser nella seconda metà della tappa, e siamo stati in grado di mantenere il ritmo perché è più facile quando sei dietro. Potevo copiare le sue linee", ha ammesso una volta raggiunto il traguardo.

"La cosa positiva è che non abbiamo avuto problemi alla macchina, quindi abbiamo fatto una buona tappa. Sono arrivato secondo, che era il miglior risultato possibile", ha aggiunto il pilota della BRX Hunter T1+.

Qualche piccolo inconveniente, in realtà, c'è stato, perché il pilota transalpino è incappato in due forature: "Non sono sicuro del perché, ma penso che sia qualcosa legato al set-up della macchina, non alle sospensioni".

"Dobbiamo indagare e capire se stessimo utilizzando la pressione giusta degli pneumatici, poi risolvere il problema", ha detto Loeb. "Comunque non è stato nulla di grave. La macchina andava bene, quindi è stata una buona tappa".

Per la seconda poi ha già una spiegazione abbastanza chiara: "E' stata in una zona in cui avevamo intorno a noi tante moto che cercavano di superarsi. Ho colpito una pietra ed è da lì che è nato il problema", ha concluso Sebastien, ora secondo anche nella generale con un ritardo di 12'44" su Al-Attiyah.

#211 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin 1 / 15 Foto di: Red Bull Content Pool #211 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin 2 / 15 Foto di: Red Bull Content Pool #211 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin 3 / 15 Foto di: Red Bull Content Pool #211 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin 4 / 15 Foto di: Red Bull Content Pool #211 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin 5 / 15 Foto di: Red Bull Content Pool #211 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin 6 / 15 Foto di: Red Bull Content Pool #211 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin 7 / 15 Foto di: Red Bull Content Pool #211 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin 8 / 15 Foto di: Red Bull Content Pool #211 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin 9 / 15 Foto di: Red Bull Content Pool #211 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin 10 / 15 Foto di: Red Bull Content Pool #211 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin 11 / 15 Foto di: A.S.O. #211 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin 12 / 15 Foto di: A.S.O. #211 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin 13 / 15 Foto di: Bahrain Raid Xtreme team #211 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin 14 / 15 Foto di: Bahrain Raid Xtreme team #211 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin 15 / 15 Foto di: Bahrain Raid Xtreme team