Fotogallery: la terza era Dakar parte dal Paul Ricard per Jeddah

La 42esima edizione della Dakar è iniziata con la tradizionale spedizione dei veicoli e delle assistenze dei vari team, ma questa volta con un cambio di scenario rispetto alle ultime edizioni.

Auto, moto, camion, SxS e i veicoli d'assistenza si sono radunati al Paul Ricard, sede del Gran Premio di Formula 1, per superare i controlli ed essere poi imbarcati dal porto di Marsiglia a Jeddah, sulla costa del Mar Rosso, compiendo il tragitto sulla Jolly Palladio.

Sulla nave, partita mercoledì scorso, sono state caricate 129 motociclette, 13 quad, 59 auto, 36 SxS e 45 camion da corsa, oltre a 292 veicoli d'assistenza. Alcuni team, però - ad esempio Toyota Gazoo Racing South Africa e MINI X-Raid - invieranno del materiale e i veicoli che non sono ancora in Arabia Saudita via aereo dopo aver disputato le ultime gare di preparazione.

Tutti i veicoli hanno dovuto affrontare un viaggio di 80 chilometri per arrivare a Marsiglia dal Paul Ricard, posto in cui hanno dovuto attendere diversi giorni prima di imbarcarsi. Nelle edizioni precedenti, invece, l'imbarco era pressoché immediato.

Le foto dell'imbarco dei mezzi a Marsiglia