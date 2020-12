Esordio alla Dakar 2021 per l'R-XTeam con un Man

Per l'R-XTeam inizia l'Avventura, quella indiscutibilmente con la A maiuscola senza dubbi o incertezze, perchè quando si parla di Dakar tutti, indistintamente, iniziano a sognare spazi sconfinati, territori impervi e...gas a tavoletta!

Non importa che negli anni le nazioni di riferimento siano cambiate, basta il nome ed automaticamente inizia la magia.

In quella che è rimasta una delle ultime competizioni motoristiche che possono realmente fregiarsi del titolo di avventurose, dal 2 al 15 gennaio 2021 ne farà parte anche l'R-XTeam quando da Jeddah, in Arabia Saudita dal palco partenza scenderà il MAN TGA Prototipo con il numero 527 dell'Orobica Raid con a bordo il navigatore Mauro Grezzini fiero portacolori della scuderia bresciana capitanata da Roberto Carminati.

Per Grezzini sarà un esordio assoluto alla Dakar, dopo vent'anni di esperienza trascorsi nei rally sia in veste di pilota che di navigatore. Proprio in quest'ultimo ruolo il salodiano sarà il terzo uomo nell'equipaggio composto dal pilota veterano Loris Calubini alla sua decima Dakar e dall'esperto tecnico Paolo Calabria.

Toccherà proprio a Grezzini indicare la rotta lungo i 7646 chilometri di gara di cui ben 4767 di prove speciali suddivisi in dodici tappe.

“Sarà una bella sfida! - spiega il pilota-navigatore di Salò – era da alcuni anni che Loris (Calubini) mi chiedeva di prendere parte alla Dakar con lui, siamo amici da molto tempo e finalmente quest'anno la cosa ha potuto concretizzarsi. Non vedo l'ora di partire anche se sinceramente non so cosa aspettarmi. Ho chiesto a molte persone che hanno esperienza della gara e tutte mi hanno più o meno risposto di tenere duro i primi due giorni, capire come vanno le cose e poi tutto verrà naturale. Da parte mia ci metterò tutto il mio impegno e la mia passione per poter aiutare al meglio il nostro equipaggio”.

Un pensiero naturalmente va anche al suo primo amore, i rally: “Sono cosciente che anche se parliamo sempre di note, tabelle, controlli orari e cose simili le due discipline sono agli antipodi – spiega Grezzini – nei rally è tutto un pronti, via e fai tutto in un fiato, in gare come la Dakar invece la cosa è diluita in una giornata con 10,12, anche 15 ore di prova tra speciale e trasferimento. Il difficile sarà mantenere il ritmo e la lucidità in tutto questo arco di tempo ed in questo caso la lunga esperienza nelle corse sicuramente mi tornerà utile".

Il mezzo con cui debutterà alla Dakar il portacolori dell'R-Xteam sarà un camion MAN TGA iscritto dall'Orobica Team nella categoria prototipi, per rendere l'idea del potenziale di questo incredibile veicolo, di serie, come da regolamento, è rimasta solo la cabina. Il motore 6 cilindri di 12.800 cc turbo elaborato, ora è in grado di erogare circa 800 cavalli scaricati a terra (ed in questo caso sopratutto sulla sabbia) attraverso un cambio manuale ZF a 16 marce.

L'equipaggio si ritroverà a combattere direttamente contro mostri sacri della specialità come i temibilissimi Kamaz ufficiali, gli Iveco, i DAF, i Renault o i giapponesi Hino, nessuno è voluto mancare a questa incredibile kermesse motoristica che da oltre quarant'anni rappresenta l'Avventura per antonomasia.

“Siamo molto orgogliosi che il nome dell'R-Xteam arrivi ad un evento come la Dakar – commenta il presidente della scuderia bresciana Roberto Carminati – e naturalmente siamo felici che Mauro abbia questa grandissima opportunità, è un sogno di molti, che travalica la sola passione motoristica, adesso non possiamo che seguire la sua avventura supportandolo durante tutti i giorni di gara, in attesa poi di sentire i suoi racconti al rientro in Italia”.

La gara partirà da Jeddah (SAU) il 2 gennaio e terminerà il 15 gennaio sempre nella località sulle rive del Mar Rosso dopo che i concorrenti avranno affrontato 12 prove speciali oltre al prologo ed il giorno di riposo di sabato 9 gennaio per un totale di 7.646 chilometri di cui ben 4.767 di tratti cronometrati. Sarà possibile seguire la Dakar 2021 su Eurosport, RedBullTV, Motor Trend On Demand oltre ai più importanti organi di stampa nazionale ed internazionale.