Dakar | Van Beveren si accasa alla Honda per il 2023

La Yamaha ha annunciato a febbraio che quella di quest'anno è stata la sua ultima partecipazione alla Dakar con una squadra ufficiale, ponendo fine ad una presenza ininterrotta che risaliva alla gara inaugurale del 1979.

Tuttavia, il suo miglior pilota dell'edizione di quest'anno si è accasato con gli arci-rivali della Honda, dove si unirà a Ricky Brabec, Pablo Quintanilla e José Ignacio Cornejo nella formazione ufficiale.

"Sono davvero felice ed emozionato per questa opportunità", ha dichiarato van Beveren. "Mi sento orgoglioso di diventare un pilota di Honda Racing, dato che HRC è la casa di riferimento per le competizioni a livello mondiale. Sono sicuro che sarà un'esperienza incredibile".

"Guidare una moto rossa mi porta bei ricordi, visto che avevo una Honda quando avevo 8 anni! Inoltre, è fantastico avere Monster Energy a bordo, perché ho corso con loro per più di 10 anni".

Il direttore generale di Honda ed ex pilota, Ruben Faria, ha aggiunto: "Siamo molto contenti di questo annuncio e abbiamo già completato i primi test insieme con la Honda 450 CRF RALLY".

"C'è grande armonia nel team e sono sicuro che Adrien ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi".

Il comunicato della Honda che annuncia l'arrivo di van Beveren non fa alcun riferimento al pilota di cui apparentemente andrebbe a prendere il posto, ovvero Joan Barreda.

Il 38enne spagnolo ha lottato con gli infortuni per chiudere quinto alla Dakar di quest'anno, ottenendo due vittorie di tappa (portando il suo totale in carriera a 29), prima di saltare l'Abu Dhabi Desert Challenge, nel mese di marzo, per concentrarsi sul suo recupero.

Secondo la testata spagnola Marca, la Honda è in attesa di una decisione di Barreda sul proseguimento della sua carriera in moto, per quella che sarebbe la sua decima Dakar consecutiva con il marchio.

In passato Barreda ha apertamente ventilato l'idea di passare dalle moto alle auto, una strada già intrapresa con successo da personaggi come Stephane Peterhansel, Nani Roma e Cyril Despres nel corso degli anni.