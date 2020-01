Dakar, Tappa 5: tante dune sulla strada verso Ha'il

Per la quinta giornata di gara, la carovana della Dakar 2020 si sposta da Al Ula ad Ha'il, tappa di 564 km, dei quali 353 saranno cronometrati dopo un primo tratto in trasferimento.

La navigazione farà ancora una volta da padrona, perché si tratta di un percorso sabbioso, nel quale sarà fondamentale sfruttare le rocce come punto di riferimento per non perdere la traccia.

In particolare, sarà impegnativa la seconda parte del percorso, che sarà caratterizzata quasi interamente da dune, anche molto alte in alcuni tratti. Dunque, si tratta di un'altra prova che potrebbe fare ancora selezione nel gruppo.

La prima moto entrerà in speciale alle 7:35 locali, quindi quando in Italia saranno le 5:35, mentre per le auto la corsa inizierà alle 9:05 (le 7:05 in Italia).