Dakar, Sunderland: "E' stata davvero difficile finora"

Non è ancora riuscito a mettere la sua firma su una vittoria di tappa, ma dopo due giornate di gara Sam Sunderland guarda tutti dall'alto nella classifica riservata alla moto della Dakar 2020, la prima in Arabia Saudita.

Dopo aver chiuso la prima tappa in quinta posizione, oggi il pilota della KTM si è piazzato secondo nella prima parte della "Super Marathon", 367 km cronometrati tra Al Wajh e Neom, sfruttando anche gli errori di navigazione dei compagni Toby Price e Matthias Walkner, ma anche del rivale della Honda Ricky Brabec per portarsi in vetta alla generale.

Il tutto con un pensiero anche alla meccanica della sua KTM, visto che a fine tappa c'erano a disposizione solamente 10 minuti per fare manutenzione prima di portare i mezzi in parco chiuso fino a domani mattina.

"Essendo nella Super Marathon, dovevamo cercare di arrivare alla fine con la moto nelle migliori condizioni possibili. Ho usato molto il freno posteriore, perché volevo solo cambiare le pastiglie ed essere sicuro per domani" ha detto a caldo Sunderland, oggi secondo dietro al soprendente Ross Branch, ma leader della corsa con 1'18" di margine sulla Husqvarna di Pablo Quintanilla.

Il pilota britannico poi ha sottolineato quanto sia stata difficile la speciale odierna, soprattutto dal punto di vista della navigazione, visto che il percorso era particolarmente vario.

"E' stata una giornata davvero difficile, con grandi variazioni di terreno e tanta navigazione. Si passava da tratti ad alta velocità ad altri molto lenti e tecnici, entrando ed uscendo dai canyon, dove le tracce erano meno visibili".

Ma, più in generale, ha spiegato come questa prima edizione saudita della Dakar si stia già dimostrando particolarmente insidiosa anche se siamo ancora solo nelle fasi iniziali.

"Tutto sommato, è stata una buona giornata e sto solo cercando di mantenere un ritmo costante per costruire un buon proseguimento di gara. Non è così facile quando sei nella polvere perché devi prestare attenzione alle piste, non sbagliare strada ed evitare le rocce. E' stata davvero difficile finora".