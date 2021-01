Dakar: sollievo Santosh, escluse lesioni gravi

Dopo diverse ore di apprensione, possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di CS Santosh, il pilota della Hero che ieri è stato vittima di un brutto incidente durante la quarta tappa della Dakar 2021.

L'indiano è caduto rovinosamente dopo aver urtato una roccia e nelle prime fasi si è temuto il peggio. Giunto sul luogo dell'incidente, infatti, l'olandese Paul Spierings ha raccontato di avergli dovuto praticare la rianimazione cardiopolmonare. Cosa che poi ha permesso di evacuarlo in elicottero presso l'ospedale di Riyadh.

Dal quale oggi sono fortunatamente arrivate notizie positive, tramite un comunicato diffuso dalla Hero, che ha tranquillizzato molto dopo l'esito della TAC di controllo a cui è stato sottoposto stamani per valutare l'entità del trauma cranico riportato nell'impatto.

"Non ha altre ferite se non la spalla destra lussata ed un trauma cranico. I test di imaging hanno dimostrato che non ci sono lesioni gravi che potrebbero condizionare la sua piena guarigione", spiega la nota diffusa dal team.

"L'equipe medica ha deciso che il modo migliore per trattare il suo infortunio è quello di ridurre al minimo le sue funzioni corporee e tenerlo in coma indotto. È sotto le migliori cure e rimarrà sotto osservazione per i prossimi giorni", aggiunge.