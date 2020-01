Dakar, Sainz: "Vittoria ottenuta grazie a enormi sacrifici"

Carlos Sainz ha mostrato ancora una volta che il talento non è ostaggio della carta d'identità. Il pilota madrileno ha vinto la terza Dakar della sua carriera assieme a Lucas Cruz nella prima edizione svolta in Arabia Saudita e lo ha fatto in una battaglia lunga 12 giorni contro Nasser Al-Attiyah, punta di diamante della Toyota, e al compagno di squadra Stéphane Peterhansel.

Una volta arrivato al traguardo della tappa 12, l'ultima in programma, Sainz ha ringraziato Lucas Cruz, ma anche la sua famiglia e la sua squadra, perché lo hanno aiutato a portare a casa un'altra grande vittoria in una carriera già eccezionale.

"Sono molto, molto felice per tutto. Dietro a questo successo ci sono tanti sforzi, tanto allenamento fisico e con il team. Sono molto felice per Lucas Cruz, per la mia famiglia, per quelli che ci hanno sostenuto".

"Voglio anche congratularmi con ASO per questa grande gara che hanno organizzato. Per un pilota veterano come me è stata fantastica. Abbiamo dovuto lavorare sodo per raggiungere questo obiettivo".

Sainz ha poi affermato di aver spinto sin dalla prima tappa, in una gara che non si è rivelata solo di pura resistenza, ma anche di velocità, con un ritmo davvero impressionante tenuto dai primi dall'inizio alla fine.

"E' stata una gara molto difficile sin dall'inizio. Ci siamo presi tanti rischi e abbiamo corso al massimo sino alla fine tutti e tre".

Ora per Sainz iniziano i festeggiamenti, ma va ricordato che oggi ha battuto un record che già deteneva dal 2018: ossia quello di essere il pilota pù esperto ad aver vinto la Dakar. Nel 2018 vinse all'età di 55 anni. Ora ha migliorato il record grazie alla vittoria di oggi, che di anni ne ha 57.

"Ora è troppo presto per pensare a queste cose, fatemi divertire", ha risposto Carlos con una risata.