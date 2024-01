Dakar | Sainz risponde ad Al-Attiyah: "Può pensare ciò che vuole"

Il Rally Dakar 2024 prende il via il 5 gennaio con la tappa del Prologo e, prima di salire in macchina, Carlos Sainz era tutto sorrisi e fiducia. Lo spagnolo si appresta a partecipare alla diciassettesima edizione della gara più dura del mondo alla ricerca del suo quarto trofeo Touareg e, pur ammettendo di non poter sapere cosa gli riserverà il futuro, è ottimista grazie ai miglioramenti apportati da Audi.

Lo spagnolo ha parlato con i media, tra cui Motorsport.com, e ha annuito che "sognare è gratis", pensando solo alla vittoria: "Quello che succede e a cui si pensa è che si cerca di visualizzare una gara, si cerca, come ho detto in molte occasioni, che sognare è libero, e anche la mia immaginazione è abbastanza attiva".

"Sogno di fare una buona gara e di fare un buon rally", ha detto. "È un po' questa la sensazione che provo ora, cercando di visualizzare in modo positivo ciò che può accadere ogni giorno, con il Prologo. Si fa la propria strategia e poi, a seconda di come si esce [dopo il Prologo], si visualizza come si vorrebbe che andasse la gara".

"Mi piacerebbe vederlo lassù, a lottare dal primo momento con i primi, e questo è facile da capire in questa fase del film quando la gara non è nemmeno iniziata, ci si prepara tutto l'anno per cercare quello scenario, in cui si lotta fino alla fine per vincere", ha detto Carlos Sainz.

Al tre volte vincitore del Rally Dakar è stato anche chiesto di rispondere alle parole di uno dei suoi rivali, Nasser Al Attiyah, che ha affermato che, dopo soli tre giorni, l'azienda tedesca abbandonerà la gara. E lui è stato schietto nella sua risposta, in cui è sembrato sicuro di poter smentire il qatariota con quello che fa sulla sabbia: "È libero di pensare quello che vuole".

Carlos Sainz con Audi

L'ingaggio del vincitore in carica dell'Arabia Saudita è una delle principali attrazioni di questa edizione, anche se Carlos Sainz vede anche la Toyota come un buon concorrente nonostante la sua giovane formazione: "Penso che la Toyota abbia buoni piloti e che sarà all'altezza. Nasser [Al Attiyah], senza dubbio, è il vincitore dell'anno scorso, e la Prodrive credo abbia vinto sei [tappe] con Loeb, quindi se unisci Nasser alla Prodrive, è un buon mix, e con il cacciatore, oltre a Loeb, si sono rafforzati.

"La Toyota, con Nasser, è più forte che senza Nasser, non c'è bisogno di essere un intenditore per capirlo", ha spiegato lo spagnolo, che non dimentica Ford e M-Sport, ma lo vede più come qualcuno da tenere d'occhio in futuro. "La macchina Ford è un'evoluzione della prima che hanno fatto, credo che l'anno prossimo dovrebbe segnare il suo arrivo, perché quest'anno, da quello che abbiamo visto, non è eccessivamente competitiva, ma tutto può succedere alla Dakar".

Anche se ci possono essere diversi rivali che ostacolano l'obiettivo di Audi, il due volte campione del WRC e tre volte campione del Rally Dakar ha insistito sul fatto che il suo marchio è "coraggioso" a continuare a competere nel deserto: "È stato un anno difficile, più di quanto avremmo voluto arrivare, con gare con problemi, ma vedo anche il lato positivo".

"Penso che quello che è successo nella Baja Aragon e in Marocco non ci accadrà ora. Bisogna essere molto coraggiosi per portare questa macchina e farla correre, ed è per questo che una vittoria di tappa o lottare per la vittoria alla Dakar con questa macchina è così speciale", ha detto Carlos Sainz prima di iniziare l'avventura saudita.