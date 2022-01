Dakar | Sainz: "Ora l'obiettivo è vincere più tappe possibile"

"La nostra corsa riparte domani. Voltiamo pagina, lasciandoci alle spalle la prima settimana, con la bellissima vittoria di tappa ma anche tutte le polemiche sull’errore sul roadbook. Ripartiamo da zero, con l’esperienza acquisita su una macchina completamente nuova".

Carlos Sainz, ancora terzo nella settima tappa dopo aver lottato per gran parte della speciale per la vittoria e con Stéphane Peterhansel, finalmente quarto posto dopo una prima settimana di gara veramente in salita, parla rilassato.

"E’ l’inizio che speravo perché non abbiamo avuto nessun guaio meccanico. Sono più tranquillo perché anche gli ammortizzatori non hanno avuto alcun problema", racconta lo spagnolo dell'Audi. "Sono soddisfatto, soprattutto perché abbiamo lottato per la vittoria per tanto tempo".

"Abbiamo iniziato bene e partendo tanto indietro abbiamo superato tante macchine soprattutto nei primi 100 km di dune in una successione impressionante di erg. Poi il paesaggio è cambiato con un labirinto di piste. Ci siamo sbagliati diverse volte e così è cominciata una nuova rimonta in mezzo alla polvere. Pazzesco”.

Ancora una volta il tema della navigazione torna in primo piano. “Sia io che Lucas (Cruz) dobbiamo imparare questo nuovo sistema di navigazione perché è complicato. Fino allo scorso anno il mantra di David Castera era: 'Il Cap è la bibbia'. Ma non è sempre così, vedi il problema di navigazione al primo giorno".

La gara è ancora lunga e il pilota Audi guarda avanti. "Adesso l’obiettivo è vincere più tappe possibili. A partire da domani".

#202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz Photo by: Red Bull Content Pool