Dakar | Sainz: "Oggi ho perso tempo, ma è una strategia"

La quinta tappa del Rally Dakar 2024 è stata segnata dalle dune, che si sono estese per 118 chilometri cronometrati, anche se con 527 di raccordo che hanno messo a dura prova il fisico dei piloti, che si stanno già preparando in vista della maratona di 48 ore con una prova speciale divisa in due giorni.

Uno di coloro che andranno piano in quella parte della gara sarà Carlos Sainz, che, consapevole dell'importanza che avrà questa novità, ha deciso di non andare a tavoletta per avere una buona posizione di partenza: "Abbiamo cercato di non andare veloci e di fermarci alla fine per vedere se la strategia per domani è buona, ma vedremo. Non lo so, ci siamo fermati un po', ma dobbiamo aspettare ancora un paio di giorni per vedere se è andata bene o no".

Inoltre, lo spagnolo ha assicurato ai media presenti, tra cui Motorsport.com, che il risultato di Nasser Al Attiyah è stato "abbastanza buono", ma il risultato del suo piano sarà noto solo dopo l'inizio della 48 Ore: "La tappa è andata bene. La strategia che avevamo era quella di fermarci per tre minuti in caso di arrivo, ed è quello che abbiamo fatto".

"Dopodomani vedremo se si tratta di un errore o di un successo, tutto è possibile", ha continuato Carlos Sainz. "Il tempo di Nasser [Al Attiyah] è piuttosto buono, e non so domani in apertura che ritmo farà. Noi, ovviamente, abbiamo deciso di fare così, e dopodomani vedremo se abbiamo commesso un errore o meno, dovremo aspettare".

Photo by: A.S.O. #204 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Carlos Sainz Sr

Il pilota dell'Audi ha spiegato di non osare dire "qual è il meglio", ma è consapevole che l'Empty Quarter sarà fondamentale per lo sviluppo del Rally Dakar 2024: "È una parte importante del rally appena prima del giorno di riposo, con la nuova situazione di non avere le moto per 600 chilometri. Ci sono molti nuovi ingredienti per le auto in questa tappa".

Il suo obiettivo non era altro che "essere in lotta per la vittoria", anche se vede che anche le tappe della seconda settimana saranno complicate, e quando gli è stato chiesto di fare i conti quando si è perso nel mezzo del nulla nella speciale di 48 ore, ha risposto: "È possibile. Inoltre, non avremo idea di come stiamo andando".

"Dobbiamo verificare con il team se ci sono opzioni per poterlo scoprire, ma sarà interessante. L'unica cosa che si può fare è accelerare e fare del proprio meglio e, come ho detto, domani vedremo se valeva la pena perdere tempo oggi, o andare all'attacco come ha fatto Nasser", ha detto il madrileno dell'Audi.