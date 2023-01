Dakar | Sainz: "Beffati da un giunto sferico, ma siamo in lotta"

Carlos Sainz non è più il leader della classifica generale della Dakar 2023. Il pilota madrileno di Audi Sport è andato incontro a una giornata difficile nel corso della Tappa 3 che ha portato da Alula a Ha'il.

Al chilometro 213 è stato costretto a fermarsi per quasi 40 minuti a causa di un guasto meccanico alla sospensione posteriore sinistra della sua Audi RS Q e-tron E2. A costringere allo stop lo spagnolo è stata la rottura di un giunto sferico.

Sainz ora si trova all'ottavo posto della classifica generale, staccato di poco più di mezz'ora dal leader Nasser Al-Attiyah. Una volta arrivato al bivacco, Carlos ha parlato con un ristretto gruppo di giornalisti, tra cui Motorsport.com.

"La tappa era iniziata bene, avevo ripreso Erik Van Loon, stavo andando a riprendere Nasser Al-Attiyah e lui, poi, si è fermato per una foratura e lo abbiamo passato".

"Il nostro ritmo era buono, ma all'improvviso, in una curva a destra, ho sentito qualcosa di strano nella sospensione posteriore. Si è rotto un giunto sferico", ha rivelato Sainz.

"Avevamo il pezzo di ricambio in macchina e ci siamo fermati per cambiarlo. Né io, né Lucas (Crus, il navigatore) siamo soddisfatti di come abbiamo svolto il lavoro, perché avremmo potuto fare più velocemente".

"Abbiamo avuto alcuni problemi che ci hanno fatto arrabbiare molto, avremmo potuto impiegare molto meno tempo, ma non siamo meccanici e non siamo sotto stress... Sarà qualcosa che dovremo migliorare in futuro. E' anche vero che è un pezzo che non era mai rotto. Forse con le pietre di ieri c'era già una crepa, perché non abbiamo capito il motivo per cui si sia rotto. Sono giunti sferici robusti, non ci avevano mai dato problemi".

Dopo questo contrattempo, però, l'equipaggio iberico di Audi Sport ha dovuto fare i conti con altre situazioni non facili: "Abbiamo proseguito attaccando duramente, ma abbiamo forato una gomma. Non funzionava il cric, anche questo un nostro errore, perché in pratica non si alzava. Abbiamo dovuto sollevare la macchina da terra con delle pietre per riuscire a cambiare la gomma".

"Quando l'abbiamo fatto, abbiamo forato un'altra ruota. Nel processo di riparazione una delle viti era rimasta avvitata e quando siamo andati a rimuovere la ruota della seconda foratura c'era una vite che non potevamo rimuovere. Abbiamo anche rotto la chiave della ruota e abbiamo dovuto aspettare che Ekstroem la cambiasse. Un film dell'orrore".

"Tuttavia, nonostante le perdite di tempo, siamo ancora qui. Con una strategia più chiara per andare all'attacco e cercare di recuperare. Mezz'ora in una Dakar è molto, ma alla fine stiamo assistendo a una Dakar in cui succedono molte cose e se questa è la tendenza, speriamo che non succedano più a noi ma succedano a chi sta davanti".

"Chiaramente ora dovremo cambiare la nostra strategia, andando all'attacco aumentano le possibilità di avere problemi, ma noi ci proveremo e non lasceremo che le cose accadano in maniera passiva".

"Ora ci troviamo in una zona in cui avremo meno forature, anche se la tendenza per ora è quella di vederne tante. Non so cosa stia succedendo, se ci sono state molte BF Goodrich forate, non capiamo perché tutti ne abbiano avute così tante. Anche questa sarà una cosa da analizzare. Ci sono ancora molti giorni, dobbiamo continuare a spingere e cercare di ridurre i problemi, se possibile".

Domani sarà il turno della Tappa 4, la seconda ad anello di questa Dakar 2023 che partirà e arriverà ad Ha'il: "Difficile capire cosa potrà accadere, soprattutto a causa della pioggia. Oggi ho visto immagini che mi hanno fatto rizzare i capelli. Qui l'acqua se ne va velocemente, c'è molta sabbia e di solito drena bene. Tranne quando ci sono alluvioni, ovvero quando piove molto", ha concluso Sainz.