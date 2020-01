Dakar, Quintanilla non è sazio: "Nel 2020 proverò a vincere"

Il pilota Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing Pablo Quintanilla ha conquistato il secondo posto finale al quarantaduesimo Dakar Rally, il primo in Arabia Saudita.

Conquistando il suo miglior risultato nel massacrante rally grazie a eccellenti prestazioni in tutte e 12 le tappe sulla sua Husqvarna FR 450 Rally, con tanto di due vittorie di speciale, Pablo ha migliorato il suo terzo posto del 2016 regalando a Husqvarna il miglior piazzamento mai ottenuto in questa manifestazione.

Dopo aver vinto la penultima tappa, Pablo Quintanilla si è presentato alla dodicesima e ultima giornata di gara in Arabia Saudita con un ritardo di 13 minuti dal leader. Nonostante sia dovuto entrare per primo nella speciale conclusiva da 374 km, Pablo ha realizzato una superba prestazione, aprendo la tappa e concludendo con il quinto tempo, a soli tre minuti dal vincitore di giornata.

Con il suo secondo posto finale, Quintanilla ha conquistato il suo miglior risultato di sempre alla Dakar, un risultato ancora più impressionante quando si ricorda che è arrivato dopo l’infortunio patito durante la scorsa edizione.

"La sensazione è incredibile: dopo aver passato la maggior parte del 2019 in riabilitazione ed ora essere qui con il mio miglior risultato di sempre mi rende estremamente felice. All’inizio della Dakar non avrei mai pensato di poter arrivare così in alto. Voglio ringraziare il team per il duro lavoro di queste due settimane" ha detto Quintanilla.

"Nel complesso la mia Dakar è andata molto bene: è stata dura per tutti, e l’obiettivo numero uno era sempre quello di arrivare al traguardo. Un podio in questa gara è un sogno che si avvera, soprattutto dopo un anno difficile come quello che ho appena passato. Ma punto ancora a vincere, per cui lavorerò duro e ci riproverò l’anno prossimo" ha concluso.

