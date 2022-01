Dakar | Quad: Alexandre Giroud 25 anni dopo il padre Daniel

Alla Dakar le moto e le auto fanno da padrone, ma ci sono delle storie che meritano di essere raccontate anche nelle altre categorie. Tra queste, è sicuramente da sottolineare quella del vincitore della categoria quad di quest'anno, Alexandre Giroud.

Il francese ha fatto il suo debutto alla Dakar nel 2017, ma fino ad oggi era solo andato vicino al podio, classificandosi quarto nel 2019. Dopo due ritiri consecutivi, stavolta ha fatto le cose in grande, perché la sua prima volta sul podio è stata sul gradino più alto del podio.

Ma la sua è un'impresa che va oltre ad una vittoria, perché è il primo francese a vincere a tutti gli effetti la Dakar nella classe quad. Ma soprattutto perché in un certo senso ha seguito le orme di famiglia, perché suo padre Daniel è stato un grande precursore.

25 anni fa, nel 1997, è stato il primo a portare a termine una Dakar in sella ad un quad. Allora la gara si disputava ancora in Africa e non c'era ancora una classifica riservata a questi mezzi, quindi si potrebbe quasi dire che è merito della famiglia Giroud se quella dei quad è diventata una gara vera e propria nel 2009.

Il successo di Alexandre Giroud è arrivato con due vittorie di tappa, ma anche con una grande regolarità, che lo ha portato a prendere il comando nella quinta tappa e a non lasciarlo più fino al traguardo di Jeddah, dove si è presentato con un vantaggio di oltre due ore e venti sull'argentino Francisco Moreno, che oggi si è tolto la soddisfazione di centrare la sua prima vittoria di tappa.

Sul gradino più basso del podio è salito invece il polacco Kamil Wisniewski, anche lui alla prima top 3 nella generale alla Dakar. Ma sono in tutto cinque i piloti che hanno visto il traguardo senza tornare in gara con il regolamento della Dakar Experience. Tra questi, può sicuramente avere dei rimpianti il brasiliano Marcelo Medeiros, che nella seconda settimana di gara si è portato a casa la bellezza di tre vittorie di tappa, quando ormai era tagliato fuori dai gioche per la vittoria finale.

Gli è andata comunque meglio rispetto a tanti uomini di classifica che sono stati costretti definitivamente alla resa. Il vincitore dell'edizione 2021 Manuel Andujar, per esempio, è finito ko nella sesta tappa per un incidente. Anche Pablo Copetti ha rinunciato alla lotta per la vittoria nella decima tappa, mentre il lituano Laitvydas Kancius si è ritarato nella prima settimana dopo aver comandato per i primi due giorni. Out mentre lottavano per il podio anche Giovanni Enrico ed il russo Aleksandr Maksimov.

Dakar 2022 - Classifica finale quad (Top 5)

Pos Pilota Moto Tempo/Gap Penalità 1 Alexandre Giroud Yamaha 50.00'51” 2 Francisco Moreno Yamaha +2.21'11" 3 Kamil Wisniewski Yamaha +2.27'25" +15'00" 4 Zdenek Tuma Yamaha +8.08'47" +30'00" 5 Carlos Verza Yamaha +19.43'12"