Dakar: primo test per la 4x4 Prodrive di Loeb e Roma

Prodrive sta continuando a lavorare intensamente sul suo progetto per la Dakar 2021 che scatterà il 3 gennaio prossimo nella seconda edizione che si disputerà in Oriente.

Dopo aver annunciato Sébastien Loeb e Nani Roma, il team ha completato i primi chilometri di test la scorsa settimana con la BRX T1 che sarà spinta da un motore 3.5 V6 biturbo da 400 cavalli.

"Dopo la prima giornata di test ho potuto immediatamente capire quanto sia buono il bilanciamento della macchina e quanta potenza abbia. Anche sul bagnato e con condizioni di grip molto basso, la macchina è facile da controllare e con più test riusciremo a sviluppare il suo potenziale", ha dichiarato Sébastien Loeb.

Nani Roma, 2 volte vincitore della Dakar, ha aggiunto: "Qualsiasi pilota potrà dirvi in pochi minuti se ha a disposizione una buona macchina o meno. Per me tutto è stato positivo: freni, sterzo, motore, sospensioni".

"Ogni volta che abbiamo portato fuori il veicolo, abbiamo imparato qualcosa di nuovo. C'è ancora molto da fare, ma questo è ormale con una macchia così nuova. Naturalmente ho fatto del mio meglio per cercare di romperla, ma non ci sono riuscito".

Il team Prodrive continuerà i preparativi per la Dakar in Medio Oriente nei prossimi giorni, dove allestirà il suo quartier generale e completerò una serie di test in condizioni di deserto reale per preparare la sua 4x4.

C'è anche la possibilità di partecipare a uno dei due eventi Baja che gli organizzatori sperano di approntare in Arabia Saudita a dicembre, simili a quelli che si svolgeranno in vista della gara del 2020 con la presenza della Toyota di Fernando Alonso e dei piloti X-Raid Mini.