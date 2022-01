Dakar | Petrucci si ritira dalla Tappa 2, ma ripartirà domani

La soddisfazione per il 13° posto di tappa e nella generale di ieri ha fatto rapidamente spazio alla delusione per Danilo Petrucci. Il pilota della KTM è stato infatti costretto ad alzare bandiera bianca nella seconda tappa della sua prima Dakar.

L'ex pilota di MotoGP è rimasto fermo al km 115 dei 338 cronometrati previsti tra Ha'il ed Al Artawiyah. La Casa austriaca ha confermato che si è trattato di un problema meccanico.

Il ternano è stato recuperato dall'elicottero dell'organizzazione, dopo aver tentato invano di trovare una soluzione al problema tecnico che lo ha fermato.

Un vero peccato per "Petrux", che al rilevamento precedente stava viaggiando con il quarto tempo di giornata, anche se la KTM ha già confermato a Motorsport.com che domani Danilo tornerà in gara per continuare ad accumulare esperienza, anche se ovviamente dovrà fare i conti con una penalità che lo taglierà fuori da qualsiasi velleità di classifica.

#90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci Photo by: KTM Images