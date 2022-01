Dakar | Petrucci penalizzato ma sorride: "Sono qui per divertirmi"

Danilo Petrucci aveva appena terminato la quarta tappa della Dakar 2022, la più lunga di questa edizione, stupendo tutti gli specialisti della categoria con uno strepitoso terzo tempo, ma sapeva già che c'era il rischio che una penalità potesse rovinargli la festa almeno in parte.

"Non sono sicuro di una slow zone, perché ho inserito la marcia sbagliata e quindi forse ero un po' troppo veloce, ma non sono qui per fare risultati, ma per divertirmi ed oggi è stato davvero divertente", ha detto l'ex pilota di MotoGP appena terminati i 465 km cronometrati che oggi conducevano la carovana da Al Qaisumah a Riyadh.

Il ternano della KTM purtroppo ci aveva visto lungo, perché poco più tardi gli è stata inflitta una penalità di 10 minuti per aver superato il limite di velocità consentito proprio in quel tratto. Poco male però, perché la grande prestazione rimane, anche se nelle classifiche ufficiali della corsa ora figura al 15° posto di tappa.

Tra l'altro, si tratta di una penalità che non avrà alcun impatto sul suo risultato finale, visto che ormai "Petrux" è tagliato fuori dalla classifica generale dopo il ritiro della seconda tappa e dopo essere rientrato in gara con una penalità molto pesante.

Danilo non ha nascosto che questa sia stata una tappa particolarmente impegnativa per lui, ma se l'è goduta, risultando addirittura il più veloce nei primi 120 km e poi riuscendo nella parte conclusiva del percorso a carpire qualche segreto ad uno specialista come Lorenzo Santolino, attualmente quinto nella generale.

"E' stata una tappa davvero lunghissima, con piste molto veloci, e non so quanto tempo ci abbiamo messo a finirla. Dopo 100 km circa ho trovato Lorenzo Santolino ed abbiamo finito insieme. Ci siamo un po' aiutati sia a livello di velocità che di navigazione", ha raccontato Petrucci.

"Però oggi mi sono divertito e non ho corso pericoli, perchè avevo la situazione quasi sempre sotto controllo. Ci sono ancora delle cose che devo imparare a livello di navigazione, perché faccio ancora un po' fatica a capire alcune note, ma va bene così, sono qui per divertirmi", ha concluso.

#90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci 1 / 35 Foto di: KTM #90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci 2 / 35 Foto di: KTM #90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci 3 / 35 Foto di: KTM #90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci 4 / 35 Foto di: KTM #90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci 5 / 35 Foto di: Red Bull Content Pool #90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci 6 / 35 Foto di: Red Bull Content Pool #90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci 7 / 35 Foto di: A.S.O. #90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci 8 / 35 Foto di: KTM #90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci 9 / 35 Foto di: KTM #90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci 10 / 35 Foto di: KTM #90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci 11 / 35 Foto di: KTM #90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci 12 / 35 Foto di: Red Bull Content Pool #90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci 13 / 35 Foto di: KTM #90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci 14 / 35 Foto di: KTM #90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci 15 / 35 Foto di: KTM #90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci 16 / 35 Foto di: A.S.O. #90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci 17 / 35 Foto di: A.S.O. #90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci 18 / 35 Foto di: A.S.O. #90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci 19 / 35 Foto di: A.S.O. #90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci 20 / 35 Foto di: A.S.O. #90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci 21 / 35 Foto di: Red Bull Content Pool #90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci 22 / 35 Foto di: Red Bull Content Pool #90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci 23 / 35 Foto di: Red Bull Content Pool #90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci 24 / 35 Foto di: Red Bull Content Pool #90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci 25 / 35 Foto di: KTM #90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci 26 / 35 Foto di: KTM #18 Red Bull KTM Factory Racing: Toby Price, #90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci 27 / 35 Foto di: KTM #90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci 28 / 35 Foto di: KTM #90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci 29 / 35 Foto di: KTM #90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci 30 / 35 Foto di: KTM #90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci 31 / 35 Foto di: KTM #90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci 32 / 35 Foto di: KTM #90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci 33 / 35 Foto di: KTM #90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci 34 / 35 Foto di: KTM #90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci 35 / 35 Foto di: KTM