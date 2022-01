Dakar | Petrucci: "Non capisco perché si fermi solo la mia moto"

Danilo Petrucci sta continuando ad accumulare esperienza in questa sua prima apparizione alla Dakar, anche se ora non nasconde un pizzico di frustrazione per qualche problemino elettrico di troppo che sta colpendo la sua KTM da qualche giorno a questa parte.

Nella nona tappa, un anello intorno a Wadi Ad Dawasir che comprendeva 287 km cronometrati, il pilota di Terni era partito forte, staccando addirittura il terzo tempo al km 40. Poi però la sua KTM 450 Rally Factory Replica ha iniziato a fare le bizze e quindi "Petrux" ha perso diversi minuti nella seconda parte della speciale.

Sul traguardo, il suo gap è stato di 8'42" rispetto al vincitore di tappa José Cornejo. Una prestazione che gli è valsa il 17° posto di giornata. Risultato che secondo Danilo avrebbe potuto essere migliore senza qualche incoveniente di troppo alla moto, visto che il suo ritmo e la sua navigazione erano stati molto buoni.

"Abbiamo avuto dei problemi elettrici, mi sono dovuto fermare diverse volte per sostituire dei fusibili e non è la prima volta. Sono cose che possono succedere e spero che la squadra possa trovare una soluzione per i prossimi tre giorni", ha detto Petrucci.

"Peccato, perché ho guidato bene e non ho fatto errori di navigazione. Non capisco perché si fermi solo la mia di moto e sinceramente è un po' imbarazzante. Ma alla fine non sono qui per fare classifica e oggi mi sono divertito, anche se resta un peccato", ha aggiunto.

Va ricordato comunque che ormai Petrucci è fuori da qualsiasi gioco di classifica, visto che nella seconda tappa è stato costretto al ritiro per un problema alla pompa della benzina, rientrando in gara con una pesante penalità. Nella prima settimana di gara però è riuscito comunque a togliersi una grande soddisfazione, vincendo la quinta tappa.

