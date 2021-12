Dakar 2022 | Petrucci a rischio: è positivo, aspetta il 2° tampone

Il Covid sta diventando una vera e propria spada di damocle per i partecipanti della Dakar 2022. Di ora in ora, si allunga infatti l'elenco dei piloti che rischiano di dover rinunciare ancora prima di prendere il via.

E l'ultimo nome che si è aggiunto all'elenco è di quelli pesanti, perché tra quelli che sono risultati c'è anche Danilo Petrucci. Il pilota della KTM, che è il primo nella storia a tentare il salto diretto dalla MotoGP alla Dakar, spera ancora nell'esito di un secondo tampone, visto che pare che ci siano stati diversi falsi positivi.

Se anche il secondo test PCR dovesse confermare l'esito positivo, però, per il pilota di Terni il sogno di una vita sarebbe finito ancora prima di cominciare e sarebbe davvero un grande peccato.

Tra le altre cose, nelle ultime ore l'Italia ha già perso Eugenio Amos e Paolo Ceci, che avrebbero dovuto dividere l'abitacolo di un SSV, ma sono stati costretti ad alzare bandiera bianca a causa della positività del primo.

Anche la motociclista Sara Garcia è alle prese con la stessa situazione di Petrucci, mentre il protagonista delle quattro ruote Erik van Loon è stato costretto alla resa, cedendo il volante della sua Toyota a Bernhard Ten Brinke, che era già stato preallertato per sostituire Giniel de Villiers, che però si è negativizzato in extremis per partire per Jeddah.

Danilo Petrucci, KTM Factory Racing Photo by: KTM Images