Dakar | Orgoglio Benavides: "Sono il primo a vincere con due marchi"

La Dakar continua a stupire. In una folle corsa dove tutto può succedere e la vita è appesa ad un filo, alla fine, dopo 14 giorni e 8.500 km, l’argentino Kevin Benavides ha vinto nella categoria moto per soli 43 secondi. Niente. Un soffio. Con un distacco di soli 12 secondi tra lui e il compagno di squadra Toby Price, leader della generale fino a ieri, la gara si è decisa solo con l’arrivo della speciale a Damman. Una vittoria assolutamente non scontata anche per il meteo, con la pioggia che ha reso il terreno particolarmente scivoloso e insidioso.

Kevin, congratulazioni per questa bellissima vittoria...

“Fantastico anche per questo finale mozzafiato. Non è stato facile perché con la pioggia la speciale era veramente pericolosa. Sono felicissimo. Sono il primo pilota moto a vincere la Dakar con due diverse marche”.

Partito davanti a Price, ti sei mai girato indietro?

“Ho dato tutto senza mai guardare indietro”.

Il distacco di dodici secondi dopo 13 speciali è stato semplicemente incredibile...

“Questo dimostra il livello altissimo della competizione. Dodici secondi non sono niente. Un soffio. Ma sono dodici. Fosse anche solo uno, questa è la linea sottile tra il primo e il resto del mondo”.

Vi ha aiutato partire in ordine inverso?

“Forse sì, ma in realtà il fango ha mischiato tutte le carte. L’unica strategia è stata l’attacco. Con un distacco così piccolo puoi solo improvvisare”.

#47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides Photo by: KTM Images

Come ha vissuto la vigilia?

“Sono arrivato verso le 15 al bivacco di Al-Hofuf ed ho seguito la solita routine: mangiare, massaggio, briefing serale con il team, poi ho preparato le cose per la mattina successiva e 'a la cama'. A dormire”.

Nella memoria abbiamo ancora le lacrime dello scorso anno quando hai rotto il motore. Come ti fa sentire oggi questa vittoria?

“Mi è passato per la mente in questi giorni, ma ho lavorato tanto per essere qui. Fisicamente e mentalmente. Lavoro con uno psicologo, sono arrivato forte e i risultati hanno pagato”.

Compagni di squadra con Toby Price, c’è stato un gioco piscologico nella squadra?

“In realtà abbiamo una buona relazione. Toby (Price) è un talento naturale, non si allena tanto, ma quando sale sulla moto è capace di fare la differenza. Ma questa è la sua filosofia. Ha una mentalità forte e un DNA australiano. Con nove Dakar ha anche tanta esperienza. Ma quello che veramente mi piace di lui è la sua capacità di farsi scorrere le cose. Ma questo è il suo carattere, io sono diverso”.

C’è stata una tappa cruciale in questa Dakar?

“In realtà ogni giorno conta in una corsa lunga 14 giorni. È stato fondamentale essere sempre veloci e costanti. Vincere la penultima speciale ha fatto bene per il morale e la classifica riducendo il gap dal leader a soli 12 secondi”.

Fotogallery: il trionfo alla Dakar 2023 di Kevin Benavides

#47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 1 / 100 Foto di: A.S.O. #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 2 / 100 Foto di: KTM #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 3 / 100 Foto di: KTM #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 4 / 100 Foto di: KTM #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 5 / 100 Foto di: KTM #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 6 / 100 Foto di: KTM #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 7 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 8 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 9 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 10 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 11 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 12 / 100 Foto di: KTM #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 13 / 100 Foto di: KTM #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 14 / 100 Foto di: KTM #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 15 / 100 Foto di: A.S.O. #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 16 / 100 Foto di: A.S.O. #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 17 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 18 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 19 / 100 Foto di: A.S.O. #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 20 / 100 Foto di: KTM #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 21 / 100 Foto di: KTM #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 22 / 100 Foto di: KTM #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 23 / 100 Foto di: KTM #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 24 / 100 Foto di: KTM #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 25 / 100 Foto di: KTM #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 26 / 100 Foto di: KTM #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 27 / 100 Foto di: KTM #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 28 / 100 Foto di: KTM #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 29 / 100 Foto di: A.S.O. #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 30 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 31 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 32 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 33 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 34 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 35 / 100 Foto di: A.S.O. #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 36 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 37 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 38 / 100 Foto di: A.S.O. #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides, #77 Husqvarna Factory Racing: Luciano Benavides 39 / 100 Foto di: Husqvarna #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 40 / 100 Foto di: KTM #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 41 / 100 Foto di: KTM #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 42 / 100 Foto di: A.S.O. #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 43 / 100 Foto di: A.S.O. #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 44 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 45 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 46 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 47 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 48 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 49 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 50 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 51 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 52 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 53 / 100 Foto di: A.S.O. #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 54 / 100 Foto di: A.S.O. #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 55 / 100 Foto di: A.S.O. #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 56 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 57 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 58 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 59 / 100 Foto di: A.S.O. #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 60 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 61 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 62 / 100 Foto di: A.S.O. #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 63 / 100 Foto di: A.S.O. #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 64 / 100 Foto di: A.S.O. #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 65 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 66 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 67 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 68 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 69 / 100 Foto di: KTM #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 70 / 100 Foto di: KTM #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 71 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 72 / 100 Foto di: A.S.O. #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 73 / 100 Foto di: A.S.O. #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 74 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 75 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 76 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 77 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 78 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 79 / 100 Foto di: A.S.O. #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 80 / 100 Foto di: A.S.O. #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 81 / 100 Foto di: KTM #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 82 / 100 Foto di: KTM #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 83 / 100 Foto di: KTM #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 84 / 100 Foto di: KTM #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 85 / 100 Foto di: KTM #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 86 / 100 Foto di: KTM #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 87 / 100 Foto di: KTM #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 88 / 100 Foto di: KTM #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 89 / 100 Foto di: KTM #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 90 / 100 Foto di: A.S.O. #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 91 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 92 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 93 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 94 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 95 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 96 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 97 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 98 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 99 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool #47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 100 / 100 Foto di: Red Bull Content Pool