Dakar | Nasser Al-Attiyah rompe il motore nell'ottava tappa

L'ottava tappa della Dakar 2024 prevede un lungo percorso tra i campi di Al Duwadimi e di Ha'il, con tutti gli occhi puntati sulla battaglia tra Carlos Sainz e Sebastien Loeb, in lotta per la vittoria assoluta nella categoria auto. Sono loro le due star di questi ultimi giorni di gara, ma un attore non protagonista, Nasser Al-Attiyah, avrebbe potuto dire ancora molto aiutando il francese.

Tuttavia, al chilometro 62, poco dopo l'inizio della speciale, il qatariota è stato fermato a causa di un problema meccanico alla sua Hunter. Secondo quanto ha appreso Motorsport.com, si è trattato di un inconveniente al motore, che si è rotto dopo il primo checkpoint, quando era quarto nella classifica di giornata, a mezzo minuto dal leader, il suo compagno di squadra Loeb.

Il due volte campione del mondo è in attesa di tornare al bivacco di Ha'il per continuare con la gara più dura del mondo e cercare di ottenere punti per la classifica del campionato mondiale. Infatti, se dovesse ripartire, non sarebbe eleggibile per il trofeo Touareg, ma potrebbe sempre ottenere punti importanti per la fine della stagione.

Nasser Al-Attiyah era molto fiducioso in vista dell'evento saudita e, pur lasciandosi alle spalle una lunga esperienza con un team affidabile come Toyota, ha voluto tentare la fortuna con Prodrive per cercare di fare esperienza per il progetto Dacia, che entrerà alla Dakar dal 2025.

I rumeni, all'interno della struttura del Gruppo Renault, si imbarcheranno in un'avventura completamente nuova e per questo hanno puntato sul qatariota, insieme a Sebastien Loeb e Cristina Gutierrez, per portare l'evoluzione della Hunter ai vertici di questa complessa ed impegnativa forma di motorsport.