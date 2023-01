Dakar | Moto, Tappa 9: Benavides fa bis, Barreda alza bandiera bianca

Dopo la giornata di riposo, la Dakar 2023 è ripartita con la nona tappa, che prevedeva 358 chilometri cronometrati tra Riyadh ed Haradh. E sono bastati appena 16 chilometri per avere il primo grande colpo di scena, il ritiro di Joan Barreda.

Il pilota della Honda, che stava ancora dando la caccia al suo primo successo finale alla Dakar, è incappato in una caduta dalla quale si è rialzato con un forte dolore alla schiena. Essendo già il suo terzo incidente importante in questa edizione, questa volta "Bang Bang" ha scelto la via della prudenza ed è stato elitrasportato in ospedale: per il terzo più vincente nella storia per numero di speciali, dunque, il sogno è finito in fumo anche questa volta.

Anche per gli altri, però, questa sembra poter essere la prima giornata che segna un po' la classifica, con la forbice che ha iniziato ad aprirsi sensibilmente tra i piloti delle prime posizioni, fatta eccezione per i primi tre. Parliamo poi di un'altra speciale che ha regalato una bella soddisfazione alla Husqvarna, presentando una situazione molto simile a quella della sesta tappa, con il successo di Luciano Benavides e Skyler Howes che invece si è confermato in vetta alla classifica generale.

L'argentino se l'è giocata fino alla fine con Toby Price: l'australiano della KTM è stato al comando fino al km 163, poi Benavides ha trovato il sorpasso al km 202 e da quel momento ha costantemente incrementato il suo vantaggio, fino a presentarsi sul traguardo con un margine di 1'02". Dal canto suo, Howes non è rimasto a guardare, perché ha chiuso terzo a 2'57". Un risultato che gli ha consentito di mantenere un margine di 3" proprio sul rivale della Casa austriaca, già vincitore del Prologo in questa edizione.

Questa nona tappa ha tutto sommato sorriso anche all'altro Benavides, Kevin, che con la sua KTM ha staccato il quinto tempo, alle spalle anche della Honda di Nacho Cornejo, chiudendo con un ritardo di 7'53". Nella generale, dunque, il pilota argentino si conferma in terza posizione, a soli 5'09" da Howes, mentre i distacchi iniziano ad aumentare alle sue spalle, anche se almeno fino alla nona posizione di Daniel Sanders sembrano poter avere ancora tutti una chance in una gara così aperta ai colpi di scena.

Escluso il quarto tempo di Cornejo, oggi non è stata una giornata particolarmente sorridente alle Honda. Detto del ritiro di Barreda, Adrien Van Beveren e Pablo Quintanilla sono rimasti entrambi fuori dalla top 10 di tappa: il francese si è piazzato 14° a 15'48", il cileno invece 18° a 18'36". Nella generale comunque conservano il quarto ed il quinto posto, staccati rispettivamente di 15'40" e di 18'24" da Howes.

Molto complicata anche la tappa di Mason Klein: lo statunitense, che prima della giornata di riposo aveva perso la leadership solo per una penalità per eccesso di velocità, è precipitato in un colpo solo dal terzo al sesto posto nella generale. Del resto, non è riuscito a fare meglio del 23° tempo di tappa, incassando 21'26". Ora quindi il suo ritardo è di 18'24" anche nella classifica assoluta, nella quale precede di poco meno di tre minuti Luciano Benavides, che con questa seconda vittoria di tappa ha invece rilanciato le sue ambizioni.

Il quarto tempo odierno ha tenuto poi Cornejo in ottava posizione, a 22'47". Scivola nono invece il già citato Sanders, che oggi ha pagato 19'41" con la sua GasGas e quindi nella generale è a 23'47". Dal decimo in giù invece inizia ad essere più complicato continuare ad avere velleità di vittoria finale, visto che la Sherco dello spagnolo Lorenzo Santolino è staccata di 40'38".

Per quanto riguarda la Rally 2, bisogna evidenziare la grande prestazione dello sloveno Toni Mulec, capace di firmare addirittura il sesto tempo di tappa, a soli 8'46" dal vincitore. Nella generale però a comandare è sempre Romain Dumontier, ora 16° assoluto, che può contare su un margine di oltre 20 minuti sull'italiano Paolo Lucci, che lo segue sia nella generale che nella classifica di classe.

Dakar 2023 | Classifica generale moto dopo la nona tappa

Pos Pilota Moto Tempo/Gap Penalità 1 Skyler Howes Husqvarna 33.55’57” +1'00" 2 Toby Price KTM +0'03" +1'00" 3 Kevin Benavides KTM +5'09" +3'00" 4 Adrien Van Beveren Honda +15'40" 5 Pablo Quintanilla Honda +18'24" +2'00" 6 Mason Klein KTM +18'42" +4'00" 7 Luciano Benavides Husqvarna +21'35" +1'00" 8 Nacho Cornejo Honda +22'47" 9 Daniel Sanders GasGas +23'47" +4'00" 10 Lorenzo Santolino Sherco +40'38"