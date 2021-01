Dakar, Moto, Tappa 4: ancora Barreda, comanda de Soultrait

Joan Barreda sembra non volerne sapere di giocare di strategia: anche se i primi giorni di questa Dakar 2021 hanno dimostrato che aprire la pista può essere un grande handicap per le moto, il pilota della Honda ha ribadito che se c'è l'occasione di portarsi a casa una tappa, lui non se la fa sfuggire.

"Bang Bang" ha sfruttato il suo 30esimo posto nell'ordine di partenza ed ha fatto segnare il miglior tempo lungo i 337 km cronometrati tra Wadi Ad-Dawasir e Riyadh, centrando così la sua 26esima vittoria di tappa alla Dakar. Una prova di forza per lo spagnolo, che si è presentato sul traguardo con un margine di 5'57" su Ross Branch e di 6'09" sul rookie Daniel Sanders, che continua a regalare zampate degne di nota con la sua KTM.

Barreda ha fatto nuovamente un grande salto nella classifica generale, risalendo dall'ottavo al secondo posto. E anche oggi cambia nuovamente il volto del leader, perché ora a guardare tutti dall'alto è Xavier de Soultrait, quinto a 7'19" con la sua Husqvarna nella tappa odierna. Un gap che gli ha permesso di tenersi dietro Barreda di appena 15 secondi.

Attenzione però anche a Kevin Benavides, perché il pilota della Honda sembra essere quello che oggi ha lavorato meglio a livello di strategia. Pur pagando 11'49", ha infatti mantenuto il terzo posto nella generale a 3'24". Davvero un ottimo risultato se si considera che domani sarà 14esimo nell'ordine di partenza e che quindi troverà delle piste ben delineate.

Il secondo posto odierno ha fatto risalire al quarto posto Branch, che rimane il migliore tra i piloti Yamaha a 4'24" dalla vetta. Ma è stata tutto sommato una giornata positiva anche per l'ex leader Skyler Howes. Il pilota americano ha chiuso solo con il 20esimo tempo di tappa, ma il distacco di poco più di 13 minuti lo mantiene comunque al quinto posto nella generale, a soli 4'26", come primo dei piloti KTM.

In sesta posizione nella generale troviamo poi l'altro Benavides, Luciano, che con la sua Husqvarna oggi ha fatto segnare il quarto tempo di giornata. Alle sue spalle ci sono poi le due KTM ufficiali di Sam Sunderland e Toby Price. L'australiano ha pagato la vittoria di tappa di ieri, che gli ha imposto di aprire la pista, e si è ritrovato a pagare 14'42".

La cosa curiosa è che nei primi 80 km era riuscito ad essere il più veloce, ma poi ha commesso un errore di navigazione ed ha visto il suo gap aumentare fino al traguardo. Nella generale comunque rimane molto vicino ai migliori, a 7'47", e domani potrà usufruire di una buonissima posizione di partenza.

Il quadro delle prime dieci posizioni si completa poi con la Honda di José Cornejo e con la Husqvarna di Pablo Quintanilla. Quest'ultimo oggi ha dato la sensazione di non attaccare a fondo, nonostante la sua posizione di partenza, perché così si è guadagnato una buona posizione di partenza per domani, mantenendo un distacco inferiore ai 10 minuti nella generale.

Discorso che avrebbe potuto valere anche per il vincitore della passata edizione, lo statunitense Ricky Brabec, che ha viaggiato con un ritardo di circa cinque minuti per tutta la speciale, ma poi ha perso quasi otto minuti negli ultimi 40 km. Nella generale quindi resta solamente in 18esima posizione, anche se il distacco di 12'53" lo tiene ancora ampiamente in corsa con otto tappe da disputare.

Dakar 2021 - Classifica generale Moto dopo la Tappa 4