Dakar, Moto, Tappa 11: Quintanilla dimezza il gap da Brabec!

Il dominio della KTM questa volta sembra essere arrivato veramente al capolinea. Dopo 18 anni di regno incontrastato, la Casa austriaca pare ad un passo dalla conclusione del suo filotto di trionfi dakariani, perché ad una tappa dal termine davanti a tutti ci sono una Honda ed una Husqvarna.

Parliamo però di una gara ancora aperta, che si deciderà lungo i 374 km cronometrati che porteranno da Haradh a Qiddiya, perché per il momento Pablo Quintanilla non ne ha voluto sapere di alzare bandiera bianca. Anzi, il cileno oggi ha consolidato la sua candidatura alla vittoria finale con una prova da protagonista.

Il portacolori della Husqvarna ha vinto due delle ultime tre tappe ed oggi si è imposto alla fine della speciale che conduceva da Haradh a Shubaytah al termine di un grande duello con la KTM di Matthias Walkner, nel quale l'ha spuntato per appena 9".

La cosa più importante però per lui non è tanto l'affermazione di tappa, quanto gli 11'48" rifilati al leader della corsa Ricky Brabec, perché in questo modo ha ridotto a 13'56" il suo distacco nella generale nei confronti del pilota della Honda.

Il rovescio della medaglia è che domani Quintanilla dovrà aprire la traccia, mentre lo statunitese avrà il vantaggio di presentarsi al via per decimo, quindi avrà l'opportunità di osservare cosa hanno combinato a livello di navigazione i piloti che lo precedono. Un vantaggio importante quando tutto si gioca sul filo dei minuti anche dopo 11 giorni di gara.

Nel suo piccolo, anche Toby Price ha provato a riavvicinarsi a Brabec, ma probabilmente non abbastanza. Il pilota della KTM oggi ha staccato il quinto tempo di tappa, a 5'49" da Quintanilla, e in questo modo si è portato a 22'34" dal leader. Probabilmente un gap troppo ampio per continuare a sperare di concedere il bis del successo del 2019.

Se non altro, l'australiano è rientrato in zona podio, perché dopo aver vinto la tappa di ieri, Joan Barreda ha pagato a caro prezzo il dover aprire la pista oggi: lo spagnolo non è andato oltre il 12esimo tempo, incassando un ritardo di 14'48", che lo ha fatto precipitare al quinto posto nella generale, alle spalle anche dell'altra KTM di Walkner.

E' caldissimo invece il duello per la sesta posizione finale tra Luciano Benavides e José Cornejo: con il terzo posto odierno, l'argentino della KTM ha ottenuto il suo miglior risultato di tappa in questa edizione, ma ha recuperato appena 5" nei confronti del cileno della Honda, che nella generale lo precede di 2'42".

Buona anche la tappa del rookie della Yamaha, il britannico Jamie McCaney, sesto davanti al compagno Franco Caimi, che rimane il migliore dei portacolori della Casa di Iwata nella generale con il suo ottavo posto, anche se con un ritardo di oltre un'ora e mezza. Dal canto suo, McCaney domani entrerà nella tappa conclusiva come secondo dei Rookie. Per imporsi in questa speciale classifica però dovrà provare a recuperare oltre 10 minuti nei confronti dello spagnolo Jaume Betriu.

Dopo l'ottimo 11esimo posto di tappa di ieri, Maurizio Gerini ha provato a concedere il bis anche oggi. L'italiano ad un certo punto ha addirittura provato a sognare in grande, perché al km 212 era in quinta posizione a poco più di tre minuti e mezzo dal leader. Nella seconda parte della tappa però ha perso parecchio terreno, quindi ha chiuso 22esimo a 29'15".

Poco più indietro, in 27esima posizione, troviamo Jacopo Cerutti, che però ha pagato ben 43'47". Nella generale quindi ora Gerini occupa la 20esima posizione, mentre Cerutti la 22esima, ed entrambi viaggiano con un gap di poco superiore alle quattro ore rispetto a Brabec.

