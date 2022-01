Dakar | Moto, Tappa 10: svetta Price, ma sorride van Beveren

Ormai appare abbastanza evidente che per la categoria moto dovremo aspettare il traguardo di Jeddah per scoprire il nome del vincitore della Dakar 2022. A due giorni dal termine sono infatti almeno cinque i piloti che possono ambire al gradino più alto del podio, tutti racchiusi nello spazio di appena 8'24". E anche oggi, nella decima tappa, la classifica generale ha ricevuto un nuovo scossone, con un cambio al vertice.

I 375 km cronometrati tra Wadi Ad Dawasir e Bisha non hanno sorriso per niente alla KTM, che in un colpo solo ha perso uno dei suoi uomini di punta, Kevin Benavides, e la leadership della classifica generale, che fino a ieri era nelle mani di Matthias Walkner.

Ma partiamo dal vincitore dell'edizione 2021, che è stato costretto ad alzare bandiera bianca al km 133 a causa di un problema meccanico. Non è andata tanto meglio a Walkner: partendo per quarto, l'austriaco ha retto bene il passo fino al km 258, ma poi ha avuto delle grosse difficoltà nel tratto conclusivo e si è ritrovato a pagare 15'55" sul vincitore di tappa, che ha rappresentato l'unica consolazione per KTM, visto che si tratta di Toby Price.

Questo gap è costato parecchio però a Walkner, che non solo ha perso la leadership, ma è addirittura scivolato fuori dalla zona podio. Anzi, è lui a completare il gruppetto della top 5 tutto racchiuso nello spazio di 8'24". Se non altro, domani dovrebbe essere quello con la posizione di partenza più favorevole tra tutti i contendenti alla vittoria finale.

Detto della vittoria di tappa di Price, che finalmente ha fatto centro dopo essersi visto privare di quella della quinta speciale per un eccesso di velocità in una slow zone, tra gli uomini di classifica il migliore è stato Joan Barreda, terzo a 3'21", alle spalle anche dell'Husqvarna dell'altro Benavides, Luciano.

La giornata però ha sorriso soprattutto ad Adrien van Beveren, perché con il quarto tempo il pilota della Yamaha si è riportato al comando nella generale. Il francese ha chiuso a 3'35" da Price ed ora comanda con un margine di 4'15" sul cileno Pablo Quintanilla, che con la sua Honda continua la sua scalata alla classifica generale nonostante oggi non sia andato oltre al decimo tempo di giornata.

Anche se con il 19° tempo non è stato certamente tra i più brillanti della tappa, Sam Sunderland ha riportato la sua GasGas al terzo posto nella generale, con un gap di 5'59" su van Beveren. Grazie al terzo tempo odierno invece Barreda ora è quarto a 6'47".

Price può sorridere non solo per la vittoria di tappa, ma anche perché grazie a questa è risalito fino alla sesta piazza nella generale, anche se appare difficile pensare che possa colmare il gap di 27'43" in appena due giorni. Anche perché domani dovrà aprire la pista e questo gli complicherà non poco le cose.

A completare la top 10 della generale troviamo poi Andrew Short (Yamaha) a 33'57", Mason Klein (KTM) a 37'49" e le due Honda di Ricky Brabec e Josè Cornejo, staccate rispettivamente di 38'05" e 39'00". Dopo le difficoltà della prima settimana, dunque, i portacolori dello squadrone HRC sono tutti nelle posizioni che contano.

Nonostante un ottimo quinto tempo, ha perso diverse posizioni invece Lorenzo Santolino, che con la sua Sherco si ritrova per la prima volta fuori dalla top 10. Lo spagnolo è 11° a 40'03", ma paga soprattutto una penalità di 15 minuti. Stessa sanzione inflitta anche al veterano Stefan Svitko, che lo segue in 12° posizione.

Discreta la tappa di Danilo Petrucci, autore del 12° tempo con la sua KTM. L'ex pilota di MotoGP è stato tra i più rapidi nella parte conclusiva del percorso: al km 128 era infatti 19°, ma poi ha via via migliorato la sua posizione, fino a chiudere con un ritardo di appena 7'53" da Price.

Quad: Copetti è out, Giroud ad un passo dal trionfo

La decima tappa della Dakar 2022 rischia di essere quella decisiva per quanto riguarda le sorti della categoria Quad: Pablo Copetti, che entrava in speciale con circa 24 minuti da recuperare sul leader Alexandre Giroud, è stato infatti costretto alla resa dopo pochi chilometri, quando il suo motore è andato in fumo.

Il francese ora quindi sembra davvero ad un passo dal mettere il suo nome accanto a quello del padre Daniel, che nel 1997 fu il primo della storia a completare la Dakar su un quad.

Oggi Giroud si è potuto permettere di amministrare la situazione, chiudendo la speciale al terzo posto, staccato di 6'44" dal brasiliano Marcelo Medeiros, grande protagonista di questa seconda settimana di gara (seconda vittoria negli ultimi quattro giorni), ma ormai troppo distante per avere delle velleità di classifica.

Tra i due si è inserito Karol Wisniewski, che ora è anche il diretto inseguitore di Giroud nella generale, seppur distanziato di oltre due ore e mezza. Quella di oggi però è stata una tappa importante per il polacco, che è riuscito nuovamente a riaprire la forbice sull'inseguitore Francisco Moreno, di nuovo attardato di poco meno di 7 minuti.

Quello di Copetti non è stato il solo forfait di giornata: anche il francese Victor Padrona ha infatti alzaro bandiera bianca, a sua volta per un problema meccanico. Contando che diversi degli 11 piloti ancora in gara sono ripartiti dopo un ritiro, quelli che arriveranno in fondo per davvero si contano ormai sulle dita di una mano...

Dakar 2022 - Classifica generale moto dopo la Tappa 10 (Top 10)

Pos Pilota Moto Tempo/Gap Penalità 1 Adrien van Beveren Yamaha 33.27'06” 2 Pablo Quintanilla Honda +4'15" 3 Sam Sunderland GasGas +5'59" 4 Joan Barreda Honda +6'47" +1'00" 5 Matthias Walkner KTM +8'24" 6 Toby Price KTM +27'43" +6'00" 7 Andrew Short Yamaha +33'57" 8 Mason Klein KTM +37'49" 9 Ricky Brabec Honda +38'05" +2'00" 10 José Cornejo Honda +39'00" Dakar 2022 - Classifica generale quad dopo la Tappa 10 (Top 5) Pos Pilota Quad Tempo/Gap Penalità 1 Alexandre Giroud Yamaha 42.21'01” 2 Karol Wisniewski Yamaha +2.36'46" 3 Francisco Moreno Yamaha +2.43'31" 4 Zdenek Tuma Yamaha +7.33'56" +30'00" 5 Carlos Verza Yamaha +16.02'17"