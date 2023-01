Dakar | Moto, Tappa 10: bis di Branch, Kevin Benavides passa in testa

La decima tappa della Dakar 2023 prevedeva una speciale di soli 114 chilometri, ma questo non vuol dire che fosse semplice. Anzi, tutt'altro, perché trattandosi di dune per la maggior parte del percorso era la navigazione a dover fare da padrona.

Non deve stupire, dunque, se a spuntarla è stato un pilota che ha preso il via solamente per 28°, quando ormai c'erano parecchie tracce aperte davanti a lui. In ogni caso, si è trattato di una bella impresa per Ross Branch, che ha regalato alla Hero la sua seconda vittoria di tappa in questa edizione, la terza in assoluto. Peccato solo per i problemi tecnici che hanno condizionato il pilota del Botswana nella prima settimana di gara, senza i quali forse sarebbe ancora tra i contendenti alla vittoria finale.

In ogni caso, si è trattato di una speciale tiratissima, con ben 11 piloti racchiusi nello spazio di meno di cinque minuti. E sul traguardo di Shaybah Branch ha avuto la meglio sulla Honda di Adrien Van Beveren per 21 secondi, anche se la vera rivelazione della giornata è stata Michael Docherty, che ha vinto la tappa della Rally 2 staccando addirittura il terzo tempo assoluto, a soli 30", dopo aver comandato anche il gruppo nei primi 29 km.

La giornata però è stata molto importante soprattutto per Kevin Benavides, perché il quarto tempo ad un minuto dal vincitore ha permesso al pilota della KTM di portarsi in vetta alla classifica generale. L'argentino non ha ancora firmato neppure una vittoria di tappa, ma probabilmente è stato il più costante finora e quindi si ritrova con un'occasione ghiottissima tra le mani quando mancano solo quattro tappe al traguardo finale di Dammam.

L'ex leader Skyler Howes, ieri terzo, si è ritrovato ad aprire la pista insieme a Toby Price ed al compagno di squadra, che è l'altro Benavides, Luciano. Lo statunitense dell'Husqvarna non è riuscito a fare meglio del 17° tempo a 7'38" e, nonostante 45" di abbuono, si è visto superare di 1'29" dal Benavides della KTM.

Anzi, ora è nella morsa delle moto austriache, perché Price ha chiuso subito dietro a lui nella tappa, qundi anche nella generale lo segue di soli 41 secondi. Occhio poi anche a Van Beveren, perché il buon risultato odierno ha permesso al pilota della Honda di riportare al di sotto dei dieci minuti il suo gap nella generale, per la precisione 9'52". Di contro, il francese domani si troverà a dover aprire la pista, avendo chiuso secondo oggi.

Tra quelli che, seppur di poco, hanno accorciato la loro classifica, ci sono anche Pablo Quintanilla e Mason Klein, oggi rispettivamente sesto e settimo di tappa, alle spalle anche della KTM di Matthias Walkner, che con la prestazione odierna è riuscito a rientrare nella top 10 assoluta. Nella generale, ora il cileno della Honda completa la top 5 a 14'58", seguito dal giovane statunitense, che invece paga 15'38".

Dal settimo in giù, i distacchi invece continuano ad essere superiori ai 20 minuti, con Nacho Cornejo, oggi ottavo a 4'40", che si ritrova a 20'42", incalzato a 21'44" da Luciano Benavides, che comunque oggi aprendo la pista ha fatto meglio dei compagni di viaggio Howes e Price. Resta piuttosto stabile anche il distacco di Daniel Sanders, 23'40", anche se il pilota della GasGas non sembra essere più quello brillantissimo delle prime fasi della corsa.

Al netto dello strepitoso successo di Docherty, nella Rally 2 continua a comandare abbastanza serenamente Romain Dumontier. Il francese oggi ha chiuso con l'11° tempo a 4'50", quindi ha incrementato ulteriormente il suo vantaggio su un pur ottimo Paolo Lucci, 14° a 6'46". Nella generale i due rimangono quindi in 16° e 17° posizione assoluta, ma ora il vantaggio di Dumontier è di oltre mezz'ora nei confronti del rivale italiano.

Quad: vince Medeiros, Giroud controlla senza patemi

Molto tirata anche la speciale nella gara riservata ai quad, con Marcelo Medeiros che è passato con il miglior tempo ad ogni punto di controllo, comandando quindi dall'inizio alla fine. Il brasiliano l'ha spuntata per appena 1'08" nei confronti dell'argentino Manuel Andujar, in questo modo tornato al terzo posto nella classifica generale, approfittando anche di una giornata non troppo brillante dello statunitense Pablo Copetti, oggi settimo a 10'53", ma anche incappato in una penalità di 15 minuti.

Il leader Alexandre Giroud ha vissuto un'altra tappa all'insegna della prudenza e si è accontentato del quinto tempo, pagando 5'27". Dunque, ha concesso al diretto inseguitore Francisco Moreno, oggi quarto, di recuperargli qualcosa, anche se parliamo di neanche due minuti. Troppo poco se si pensa che nella generale c'è ancora più di un'ora e un quarto a dividerli.

Dopo un avvio abbastanza anonimo, si è finalmente infilato tra i protagonisti il cileno Giovanni Enrico, autore del terzo tempo nella speciale, mentre il lituano Laisvydas Kancius, vincitore della tappa di ieri ma ormai tagliato fuori per i problemi accusati nei giorni precedenti, si è dovuto accontentare del sesto tempo a 10'06".

Dakar 2023 | Classifica generale moto dopo la decima tappa

Pos Pilota Moto Tempo/Gap Penalità 1 Kevin Benavides KTM 35.46’06” +3'00" 2 Skyler Howes Husqvarna +1'29" +1'00" 3 Toby Price KTM +2'10" +1'00" 4 Adrien Van Beveren Honda +9'52" 5 Pablo Quintanilla Honda +14'58" +2'00" 6 Mason Klein KTM +15'38" +4'00" 7 Nacho Cornejo Honda +20'42" 8 Luciano Benavides Husqvarna +21'44" 9 Daniel Sanders GasGas +23'40" +4'00" 10 Matthias Walkner KTM +39'49" Dakar 2023 | Classifica generale quad dopo la decima tappa Pos Pilota Quad Tempo/Gap Penalità 1 Alexandre Giroud Yamaha 44.35’00” 2 Francisco Moreno Yamaha +1.17'56" 3 Manuel Andujar Yamaha +1.38'44" +1'00" 4 Pablo Copetti Yamaha +2.01'35" +15'00" 5 Juraj Varga Yamaha +3.13'47" +31'00"