Dakar | Moto: tanti candidati per una sola corona

La Dakar 2024 inizia con una prima settimana impegnativa, con le moto che affronteranno molte tappe difficili nel nord dell'Arabia Saudita prima di terminare nell'Empty Quarter e poi tornare sulla costa occidentale. La maggior parte dei concorrenti è fiduciosa, come hanno dimostrato nella conferenza stampa pre-partenza, ed il campione in carica su due ruote non è stato da meno.

Nonostante i numerosi infortuni, Kevin Benavides è tornato per una nuova partecipazione e per cercare di ottenere la sua terza vittoria nell'evento, anche se non sarà al meglio: "Sono molto felice di essere qui. Dopo aver vinto la Dakar ho avuto un anno complicato, mi sono rotto il femore e il perone nei test con KTM, quindi a dicembre mi sono detto che forse non sarei tornato, ma ho spinto al massimo ed eccomi qui".

"Ho affrontato tutto e sopportato il dolore come nessun altro, spero di trarne beneficio", ha detto l'argentino. "Forse non sono al meglio, sono all'80 o al 90 per cento, ma darò il 100 per cento. L'anno scorso è stato incredibile con la lotta con Toby (Price), e quest'anno i gap sembrano simili: in questa categoria ci sono molti piloti veloci e chiunque può vincere, e in più con la tappa di 48 ore, c'è un livello molto alto, cercherò di dare il massimo".

Da parte sua, il fratello e campione del mondo in carica, Luciano Benavides, sarebbe felice di scambiare la vittoria del campionato generale con quella della Dakar: "Vincere il mio primo campionato del mondo è stato qualcosa di impressionante per me, e mi ha dato molta fiducia per questa Dakar, la mia settima. Non sono un novellino".

"È bello essere fiduciosi, mi sento bene con la moto, quindi sono felice, cercherò di fare del mio meglio, e voglio essere sul podio, questo è il mio obiettivo", ha detto il pilota dell'Husqvarna. "Questo momento con Kevin è molto bello: lui ha vinto la Dakar e io il campionato del mondo, quindi è stata la stagione perfetta. Quest'anno potremmo fare cambio, io la Dakar e lui il campionato del mondo".

Oltre a loro, Pablo Quintanilla e Sam Sunderland saranno in sella a moto molto competitive. Il cileno ha una grande squadra alle spalle, anche se ha indicato che tutti hanno la stessa idea, quella di vincere il trofeo Touareg: "Ho una squadra forte, ma anche una buona atmosfera con i piloti, abbiamo tutti lo stesso obiettivo. È stato un anno di duro lavoro con una nuova moto, ma siamo sulla strada giusta".

"Ho lottato per molti anni e sono sicuro che il mio obiettivo è vincere. Una cosa difficile, ma bisogna godersela, si tratta di una bella esperienza per la propria vita", ha continuato il pilota della Honda. "È difficile da dire, cerco sempre di fare del mio meglio e mi sento molto forte ogni anno, ma alla fine la gara è molto lunga e ci sono fattori su cui non hai controllo. È così per tutti, quindi non lo so, continuerò a spingere fino alla fine".

Il britannico invece ha recuperato dai suoi complessi infortuni e vuole tornare a vincere dopo aver saltato molte gare nel 2023: "Prima di tutto, sono molto felice di essere tornato qui in Arabia Saudita. Ho cercato di andare avanti e di lavorare, non è stato facile, ma bisogna rimanere motivati, cercare di credere in se stessi. Poi ho una grande squadra dietro di me".

"C'è molta rivalità tra le moto e questo è bello, mi piace vedere i giovani che arrivano e penso che sia interessante, sarà una gara dura, ho lavorato duramente per essere qui", ha detto il pilota della GasGas in vista dell'edizione 2024.