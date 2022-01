Dakar | Moto: penalizzati Barreda e Quintanilla, cambia la generale

La decima tappa della Dakar riservata alle moto ha avuto una piccola appendice, che ha allungato la classifica per quanto riguarda i cinque piloti che hanno ancora buone possibilità di puntare alla vittoria finale.

I commissari hanno infatti inflitto delle penalità alle due Honda di Pablo Quintanilla e Joan Barreda, entrambi colpevoli di aver ecceduto il limite di velocità in un tratto di trasferimento

Al cileno sono stati imposti due minuti di penalità, il doppio invece per "Bang Bang", e questo ha chiaramente avuto un effetto sulla classifica della tappa odierna, ma soprattutto sulla classifica generale del rally raid.

Nel ranking della decima tappa, da Wadi Ad Dawasir a Bisha, Barreda è infatti arretrato dal terzo al nono posto e ora figura con un ritardo di 7'21" dal vincitore Toby Price. Quintanilla invece scivola 15° a 9'05". Guadagna una posizione quindi Danilo Petrucci, che così chiude 11°.

L'impatto maggiore, però, come detto, è per la classifica generale, nella quale Quintanilla non è più il diretto inseguitore del leader Adrien van Beveren, vedendo salire il suo distacco a 6'15". Tra lui e la Yamaha del francese si è inserita infatti la GasGas di Sam Sunderland, ora secondo a 5'59".

Una posizione poi la perde anche Barreda, arretrando dalla quarta alla quinta posizione a favore della KTM di Matthias Walkner. Lo spagnolo della Honda ora paga quindi 10'47", ma quasi la metà del suo gap è legato alle penalità.

Dakar 2022 - Classifica generale moto aggiornata dopo la Tappa 10 (top 10)

Pos Pilota Moto Tempo/Gap Penalità 1 Adrien van Beveren Yamaha 33.27'06” 2 Sam Sunderland GasGas +5'59" 3 Pablo Quintanilla Honda +6'15" +2'00" 4 Matthias Walkner KTM +8'24" 5 Joan Barreda Honda +10'47" +5'00" 6 Toby Price KTM +27'43" +6'00" 7 Andrew Short Yamaha +33'57" 8 Mason Klein KTM +37'49" 9 Ricky Brabec Honda +38'05" +2'00" 10 José Cornejo Honda +39'00"

#88 Monster Energy Honda Team 2022: Joan Barreda Bort Photo by: Honda Racing