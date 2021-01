Dakar, Moto: Benavides regala a Honda la 43esima edizione

Forse hanno rischiato più del dovuto, ma alla fine Kevin Benavides e la Honda sono riusciti a portarsi a casa la 43esima edizione della Dakar, la seconda in Arabia Saudita, per quanto riguarda la categoria moto.

Per il pilota argentino si tratta della prima affermazione alla Dakar, arrivata alla sua quinta apparizione, mentre per la Casa giapponese è la conferma dell'ottimo lavoro fatto negli ultimi anni, che lo scorso anno l'aveva portata a ritrovare la vittoria con Ricky Brabec dopo ben 18 successi consecutivi della KTM.

E quest'anno la HRC ha lasciato solamente le briciole ai rivali austriaci, mettendo il sigillo su ben 10 delle 13 giornate di gara (prologo compreso) e firmando una doppietta che alla Casa dell'Ala dorata mancava addirittura dal 1987, quando Cyril Neveau si impose davanti ad Edi Orioli.

L'ultimo ostacolo che separavano Benavides dal trionfo conquistato oggi erano i 200 km cronometrati tra Yanbu e Jeddah, ma soprattutto un Sam Sunderland che ieri aveva dimostrato di non volersi arrendere, centrando una vittoria di tappa che gli mancava dal 2019 e riducendo a quattro minuti il ritardo della sua KTM nei confronti dell'argentino.

Il britannico però ha pagato a carissimo prezzo la vittoria di ieri, perché gli ha imposto di aprire la pista e dopo 99 km si ritrovava già distanziato di 11'47". Cosa che però non ha permesso a Benavides di dormire sonni troppo tranquilli, visto che il suo compagno Brabec, che invece entrava in speciale con 7'13" di ritardo sembrava avere una gran voglia di provarci fino alla fine.

Lo statunitense è andato all'attacco con decisione ed ha comandato la speciale praticamente dall'inizio alla fine, ma questo non gli è bastato per il colpaccio, perché si è presentato sul traguardo con un vantaggio di appena 2'17", che ha permesso a Benavides di mantenere un margine di 4'56" e quindi di cominciare i festeggiamenti, in vista di quelli veri e propri sul palco finale di Jeddah.

Se non altro, Brabec in questo modo ha appunto permesso alla Honda di completare una storica doppietta, perché Sunderland ha terminato la tappa con un ritardo di 13 minuti e quindi gli ha ceduto la seconda posizione. Il britannico comunque è riuscito a tenere alto l'onore della KTM, piazzando almeno una moto austriaca sul podio finale. Un risultato che pareva tutt'altro che scontato prima che gli altri due alfieri della Honda, Nacho Cornejo e Joan Barreda, fossero costretti al ritiro.

Ai piedi del podio c'è un'altra KTM ed è quella di un pilota sicuramente da tenere d'occhio per il futuro, ovvero l'australiano Daniel Sanders. Al debutto nella squadra ufficiale del marchio austriaco ed alla Dakar, è infatti riuscito subito a conquistare il quarto posto finale, a meno di 40 minuti dal vincitore, ottenendo anche diverse top 3 di tappa.

Stesso discorso che si può applicare a Skyler Howes, quinto al traguardo finale, nonostante difenda i colori di un team privato. Per lo statunitense questa era la terza apparizione alla Dakar e se l'obiettivo era quello di farsi notare dai team ufficiali, verrebbe da dire che lo ha centrato in pieno, considerato che si è tolto anche la soddisfazione di comandare la generale dopo la terza tappa.

Un altro che può essere soddisfatto della sua Dakar 2021 è Lorenzo Santolino, spagnolo che è riuscito a portare la Sherco ad un passo dalla top 5. Anche lui ha fatto diverse capatine nelle posizioni di vertice delle classifiche di giornata ed alla fine ha chiuso sesto a meno di un'ora da Benavides. Oggi aveva ancora la chance di attaccare il quinto posto di Howes, ma lo statunitense è stato più bravo di lui con il quarto tempo di tappa. La sua comunque resta una gara più che positiva.

Decisamente diverso il discorso per Pablo Quintanilla. Secondo nella generale lo scorso anno, il cileno dell'Husqvarna era considerato uno dei favoriti, ma è riuscito a lasciare il segno solamente in un paio di occasioni, come il terzo posto della seconda tappa o il secondo di ieri. Per questo alla fine si ritrova solamente settimo, pur essendo ancora una volta il migliore tra i portacolori del suo marchio.

E' finita in disastro invece la gara della Yamaha, che alla fine non riuscirà a piazzare neppure uno dei suoi alfieri nella top 10. Dopo i ritiri di Ross Branch, Andrew Short e Franco Caimi, oggi anche Adrien van Beveren è stato lasciato a piedi dopo appena una trentina di chilometri. Il quadro delle prime dieci posizioni si completa quindi con Stefan Svitko, Martin Michek e con uno stoico Matthias Walkner.

L'austriaco ha concluso a poco più di due ore e mezza e non ha mollato, nonostante avesse perso oltre due ore nella seconda tappa quando la sua KTM ha accusato un problema alla trasmissione. Un vero peccato, perché probabilmente avrebbe potuto essere uno dei protagonisti nella lotta per la vittoria finale. Oltre ai già citati Barreda e Cornejo, non bisogna dimenticare poi i ritiri di Toby Price, finito ko quando era secondo, e di Xavier de Soultrait, costantemente nella top 5 prima di alzare bandiera bianca.

Per quanto riguarda la Original by Motul, Arunas Gelazninkas non ha avuto grossi problemi ad amministrare la sua leadership: oggi il pilota lituano è stato lontano dai guai, chiudendo terzo tra i piloti che corrono senza assistenza e concedendo una decina di minuti a Benjamin Melot. Questo risultato comunque gli è bastato per chiudere la sua Dakar al 21esimo posto assoluto nella generale, con un margine di oltre un'ora su Emanuel Gyenes, suo diretto inseguitore in questa speciale classifica.

Sono due invece i piloti italiani che sono riusciti a raggiungere il traguardo finale di Jeddah: si tratta di Cesare Zacchetti e del veterano Franco Picco, che quindi ha centrato il suo obiettivo di terminare la gara a 65 anni suonati. Zacchetti ha concluso la sua avventura in 38esima posizione nella generale, con un distacco di poco meno di 20 ore dal vincitore. Per lui poi c'è stato anche il settimo posto nella Original by Motul.

Poco più indietro Picco, 43esimo nella generale a poco meno di 22 ore. Peccato solo che abbia mancato la top 10 della Original by Motul per poco meno di quattro minuti e mezzo, il gap che lo ha separato da Mishal Alghuneim. Purtroppo invece sono stati tutti costretti al ritiro Davide Cominardi, Angelo Pedemonte, Lorenzo Piolini, Francesco Catanese, Giovanni Stigliano, Tiziano Internò, ma soprattutto Maurizio Gerini, perché l'imperiese era al comando della Original by Motul prima della caduta avvenuta nell'ottava tappa, che lo ha costretto ad andare in ospedale e ad alzare bandiera bianca.

Dakar 2021 - Classifica finale Moto