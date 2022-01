Dakar | Loeb penalizzato di 5 minuti. Al-Attiyah, ormai è fatta

Se la rincorsa alla prima vittoria assoluta alla Dakar sembrava già irraggiungibile, ora per Sébastien Loeb la questione si fa ancora più complessa. Al termine della Tappa 11, l'ultima ad anello e la penultima della 44esima edizione della Dakar, il pilota del team Bahrain Raid Xtreme ha ricevuto 5 minuti di penalità da sommare al suo tempo complessivo di gara.

Il collegio dei commissari sportivi ha punito Loeb per non aver rispettato i limiti di velocità in un'area in cui i limiti erano vigenti. Una penalità giusta che, però, allontana ulteriormente Loeb dal suo obiettivo.

Nella giornata odierna il 9 volte iridato WRC, grazie al secondo posto assoluto di tappa alle spalle dell'Audi RS Q e-tron di Carlos Sainz, era riuscito a rosicchiare 4 minuti al leader della classifica generale Auto, Nasser Al-Attiyah, portandosi a 28 minuti da lui a una tappa dal termine della Dakar 2022.

L'impresa sembrava molto complicata e ora è praticamente impossibile. I 4 minuti recuperati sono stati azzerati dalla penalità. Addirittura ne ha perso un altro. Oltre al danno, la beffa, che però sembra non aver infastidito troppo Sébastien, ormai conscio di non avere più possibilità di battere il rivale della Toyota.

Ora il gap tra i due è di 33'19" quando manca una tappa, la 12esima e ultima della Dakar, che porterà la carovana da Bisha a Jeddah. L'ultima prova si terrà domani, con i piloti che dovranno affrontare un percorso cronometrato lungo appena 164 chilometri.