Dakar, Loeb ancora in prova: Attende l'assistenza da oltre 6 ore

Per Sébastien Loeb la Dakar 2021 è stata tutt'altro che indimenticabile. Al di là di qualche ottima prestazione, il 9 volte campione del mondo WRC ha incontrato numerose difficoltà tra forature, errori nella navigazione e penalità subite a causa di interpretazioni sbagliate dell'equipaggiamento di serie della propria Hunter.

Oggi, però, il pilota di punta del team Bahrain Raid Xtreme ha subito forse l'ultimo inconveniente della 43esima edizione della Dakar. Al chilometro 97 della sesta tappa che ha portato la carovana da Al Qaisumah ad Ha'il, l'alsaziano è stato costretto a fermarsi a causa della rottura di un braccetto di una sospensione della sua Hunter.

Loeb, sino a quel momento, era autore di un'ottima tappa, trovandosi al quinto posto provvisorio con un distacco di 37" dal leader Carlos Sainz, il quale è poi riuscito a vincere la tappa e a rafforzare il terzo posto nella classifica generale.

Loeb ed Elena sono usciti dall'abitacolo della loro Hunter in attesa dell'arrivo dell'assistenza per poi proseguire sino al traguardo della tappa, così da permettere a Prodrive di fare ancora chilometri considerando quanto sia nuova la vettura portata in gara da Loeb e Nani Roma.

L'arrivo dell'assistenza, però, è tutt'altro che rapido, perché Loeb ed Elena stanno ancora attendendo l'arrivo del camion del team. L'equipaggio è in attesa da oltre 6 ore nel punto in cui ha rotto il braccetto della sospensione. Una Dakar davvero da cancellare per le due ex stelle del WRC.