Dakar | Loeb ammette di aver perso la battaglia strategica con Audi

La Tappa di 48 Ore è stata una delle grandi attrazioni dell'edizione 2024 della Dakar, e i piloti si sono avventurati attraverso le dune dell'Empty Quarter per due giorni per raggiungere nuovamente il bivacco di Shubaytah, da dove poi prenderanno un aereo per Riyadh per un giorno di riposo nella capitale saudita.

Tuttavia, l'importante erano i tempi sui 549 chilometri cronometrati nella soffice sabbia del deserto, sui quali Sebastien Loeb ha conquistato un'altra vittoria di tappa, diventando il settimo di tutta la storia della Dakar, anche se a pari merito con il sesto classificato Hiroshi Masuoka: "È stata una buona giornata per noi, una buona tappa, senza problemi".

"La prima parte della speciale di ieri è stata molto lunga, più di 400 chilometri. Ho cercato di prenderla con calma e di non essere troppo duro con la macchina, perché è molto tosta per la meccanica sulle dune", ha spiegato la leggenda del WRC. "La strategia era quella giusta. Ciò che rende migliore la strategia di Audi è che, perdendo nove minuti, erano abbastanza indietro e, inoltre, Al-Attiyah davanti gli apriva molto bene la pista".

"Quindi non erano così vicine come ci aspettavamo. Dovevamo fare la tappa, l'abbiamo vinta e probabilmente saliremo in classifica generale", ha detto il francese della Bahrain Raid Extreme dopo aver concluso la Tappa di 48 Ore del Rally Dakar 2024. "Non è male, siamo ancora in lotta. Tutto sommato, abbiamo perso tempo solo due volte in questa prima settimana".

"A parte questo, abbiamo vissuto una buona settimana, ma il ritmo è ancora molto elevato. Tutti hanno accelerato al massimo e il livello è molto alto", ha dichiarato Sebastien Loeb. "A questo ritmo, è normale che si verifichino rotture ed incidenti. Per ora tutto sta andando bene per noi, dobbiamo solo continuare così e trovare una soluzione alle forature per le ultime tappe con le pietre. Questo è tutto".