Dakar | Joan Barreda lascia la Honda e passa alla Hero nel 2024!

Si pensava che quella del 2023 potesse essere l'ultima Dakar di Joan Barreda in moto. Un passaggio alle auto avrebbe in un certo senso concluso un'era, perché se è vero che il pilota spagnolo non è mai riuscito a portarsi a casa il trofeo touareg che viene assegnato al vincitore del rally raid più duro del mondo, nella sua carriera è stato però capace di imporsi in ben 27 tappe. Numero che lo pone al terzo posto nella classifica all time, alle spalle solo di due leggende viventi come Stephane Peterhansel e Cyril Despres.

Alla fine però "Bang Bang" ha deciso di voltare pagina, ma di non chiudere definitivamente il capitolo riservato alle due ruote, nonostante lo scorso agosto abbia spento 40 candeline. In ogni caso, possiamo parlare di una svolta epocale, perché dopo 10 anni concluderà la sua avventura con la Honda per lanciarsi in una nuova sfida ed andare a difendere i colori della Hero.

Un allontanamento che era cominciato già lo scorso anno, quando Joan era stato escluso dalla squadra ufficiale ed aveva allestito in proprio il Monster Energy JB Team. Ora però è proprio finita definitivamente con la Casa giapponese e bisogna dire che la sfida intrapresa con il marchio indiano è intrigante, perché la squadra ufficiale sarà composta da piloti di grande valore.

Accanto a Barreda, infatti, ci saranno Joaquim Rodrigues, Ross Branch e Sebastian Buhler. E anche il potenziale della moto è in crescita, perché il pilota del Botswana nella scorsa edizione è stato capace di portarsi a casa due successi di tappa.

Chissà che senza la pressione del dover vincere ad ogni costo lo spagnolo non possa riuscire a conquistare almeno il podio, visto che finora non è mai riuscito a fare meglio del quinto posto nella classifica finale della Dakar...