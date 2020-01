Dramma Dakar: Edwin Straver non ce l'ha fatta

La Dakar piange un altro suo figlio. Dopo la scomparsa del veterano Paulo Gonçalves, l'edizione 2020 del raid più famoso del mondo ha chiesto in tributo anche la vita di Edwin Straver.

Olandese, 48 anni, Straver era rimasto vittima di un terrificante incidente nel corso della penultima tappa della Dakar, la seconda frazione della marathon, cadendo rovinosamente dalla sua KTM 450 EXC.

Nel bollettino medico diffuso dall'organizzazione dopo i soccorsi, si riportava che Straver era rimasto privo di battito cardiaco per 10 minuti, con l'equipe medica di soccorso capace tuttavia di rianimarlo. Tradotto in elicottero presso l'ospedale di Riyadh, Straver è rimasto appeso alla vita con tutte le proprie forze senza però mai risvegliarsi.

All'inizio della settimana, la famiglia è riuscita ad organizzare il trasporto in Olanda per offrirgli le cure del caso, ma da approfonditi esami è emerso che il cervello era ormai compromesso per svolgere qualsiasi funzione. In accordo con lo staff medico, la famiglia di Straver ha deciso quindi di cessare la respirazione assistita. Edwin è spirato la mattina di venerdì.

Straver stava disputando la sua terza Dakar, dopo aver vinto alla sua seconda partecipazione il trofeo Original by Motul nel 2019.