Dakar | Dimezzate le penalità di Barreda e Quintanilla

La decima tappa della Dakar è finita ormai da diverse ore, ma la classifica generale per quanto riguarda le moto continua ad essere modificata. Poco dopo la conclusione, erano state assegnate due penalità a Joan Barreda e Pablo Quintanilla, entrambi colpevoli di aver superato il limite di velocità consentito in un tratto di neutralizzazione compreso tra il km 258 ed il km 287 della speciale odierna, che conduceva da Wadi Ad Dawasir a Bisha.

Allo spagnolo, che aveva ottenuto il terzo tempo, era stata inflitta una penalità di quattro minuti, mentre al cileno, che aveva chiuso più attardato, solamente di due. L'articolo 80.16 del regolamento del FIM Rally Raid World Championship stabilisce che "un'infrazione di velocità si verifica quando la velocità massima viene superata una o più volte nella stessa zona di controllo della velocità".

Quando si tratta di penalizzare questi limiti, la FIM utilizza una formula un po' complessa, che fondamentalmente significa che il radar controlla la velocità ogni 150 metri o 10 secondi, quindi se il concorrente supera il limite di 20 km/h in questo intervallo, gli sarà imposto un minuto; se lo supera da 21 a 40 km/h, gliene saranno imposti 2 e se lo supera di più di 40 km/h, gliene saranno imposti 6.

Trattandosi di due dei cinque piloti ancora in lizza per la vittoria finale, è chiaro che queste penalità hanno avuto un certo impatto sulla classifica generale, ma poi si è venuta a creare anche una disputa riguardo al modo in cui queste penalità avrebbero dovuto essere applicate.

Visto che le infrazioni sono avvenute in un tratto di neutralizzazione, secondo i commissari queste dovrebbero essere applicate solamente alla classifica generale e non a quella di tappa. Cosa che lascerebbe Barreda e Quintanilla rispettivamente terzo e decimo nell'ordine di partenza di domani. La Honda però non sembra essere d'accordo con questa visione e lo ha già fatto presente.

Ancora non è chiaro come finirà queste querelle dell'ordine di partenza, anche perché nelle classifiche pubblicate sul sito ufficiale della manifestazione le penalità sono state applicate anche ai tempi di tappa e non solo a quelli della generale.

Alle 18:40 locali (le 16:40 in Italia) è arrivata però a metterci lo zampino anche l'ASO, annunciando di aver dimezzato le penalità dei due piloti della Honda in base al regolamento speciale della Dakar. Questo vuol dire che Quintanilla pagherà solo un minuto e Barreda due. Il cileno quindi riguadagna la seconda posizione nella generale, seppur staccato di 5'15", mentre Barreda rimane quinto, vedendo però il suo distacco calare a 8'47". E non è da escludere che questo possa essere stato un tentativo di mediazione da parte dell'organizzazzione.

Quel che è certo comunque è che nessuno vuole aprire la pista nella tappa di domani, dove sulle dune la navigazione potrebbe avere un certo peso, e che rischia di essere davvero decisiva per le sorti di questa edizione. Non a caso, altri due uomini di classifica come Sam Sunderland e Matthias Walkner si sono fermati nella parte conclusiva del percorso odierno, preferendo perdere qualche minuto per avere il 19° ed il 27° posto nell'ordine di partenza dell'11° tappa.

Dakar 2022 - Classifica generale moto aggiornata dopo la Tappa 10 (Top 10)

Pos Pilota Moto Tempo/Gap Penalità 1 Adrien van Beveren Yamaha 33.27'06” 2 Pablo Quintanilla Honda +5'15" +1'00" 3 Sam Sunderland GasGas +5'59" 4 Matthias Walkner KTM +8'24" 5 Joan Barreda Honda +8'47" +3'00" 6 Toby Price KTM +27'43" +6'00" 7 Andrew Short Yamaha +33'57" 8 Mason Klein KTM +37'49" 9 Ricky Brabec Honda +38'05" +2'00" 10 José Cornejo Honda +39'00"

