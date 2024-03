Dakar | Cornejo lascia la Honda dopo una lunga collaborazione

La vita nel deserto è una scelta che fanno pochi, ma una volta entrati è molto difficile uscirne. È quello che è successo a José Ignacio Cornejo, che dopo essersi unito alla carovana della Dakar nel 2016, è stato sempre presente, la maggior parte delle volte con i colori della Honda, alla quale dirà addio nel 2024.

Appena un giorno dopo che Toby Price ha annunciato la sua partenza dalla KTM, il cileno ha detto addio dopo un percorso di sei anni in cui ha partecipato a sette edizioni della gara più dura del mondo con la moto giapponese, nel quale un quarto posto nel 2020 è stato il suo miglior risultato con loro, oltre a due sesti posti nel 2022 e nel 2024.

"È con un po' di tristezza ma con molta gratitudine che dico addio al Team Honda e alla HRC. 6 anni insieme, 7 Dakar ed infinite avventure in giro per il mondo", ha scritto sui suoi social media. "Mi sono unito a questo team come zaino in spalla alla Dakar 2018, come junior con molti sogni, e oggi dico addio come pilota di rally esperto, vincendo tappe e lottando per podi e vittorie".

"Voglio ringraziare tutti i compagni di squadra, gli ingegneri, i meccanici, i fisioterapisti e i professionisti del team, è stato un onore e un motivo di orgoglio per me: ho incontrato e lavorato con persone che vedevo nelle riviste quando ero un ragazzino, e molti di loro oggi posso chiamarli amici. Spero di aver lasciato un segno e dei bei ricordi in ogni persona con cui ho condiviso questi anni", ha continuato José Ignacio Cornejo.

"Ho stretto amicizie che sicuramente dureranno negli anni, e tutti i ricordi che abbiamo fatto li conserverò nella mia mente e nel mio cuore, grazie di cuore. Per questa stagione sono in arrivo nuove sfide e nuovi colori, li annuncerò presto", ha concluso.