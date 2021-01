Dakar, Cornejo: "E' come se mi avesse investito un treno"

L'impresa sembrava davvero vicina e alla portata per Nacho Cornejo, ma la seconda settimana della Dakar 2021 non perdona. Ieri era stato il suo inseguitore Toby Price a salutare la carovana, rompendosi una clavicola in una caduta.

Oggi è toccato proprio al pilota della Honda dire addio ai sogni di gloria, che era entrato in questa decima tappa da leader e con un margine di oltre 11 minuti sul compagno Kevin Benavides. Il cileno è caduto al km 252 e, dopo qualche istante di smarrimento, è riuscito a risalire in sella e a terminare la tappa.

Il tutto senza perdere troppo terreno, perché se è vero che era arretrato in terza posizione, era comunque a 1'07" dal nuovo battistrada Benavides. Tuttavia, una volta giunto al traguardo si è recato dai medici, che ne hanno disposto il trasferimento in elicottero all'ospedale di Tubuk per controlli relativi alla brutta botta rimediata alla testa.

La TAC non ha evidenziato lesioni, ma ha confermato una commozione cerebrale. Questo ha inevitabilmente significato il ritiro per Nacho, che ha affidato ai social network le sue prime parole, sia per rassicurare sulle sue condizioni fisiche che per manifestare la sua delusione per la grande occasione sfumata.

"Abbiamo fallito la missione. Oggi ho avuto un brutto incidente ed ho perso conoscenza per un paio di minuti. Sono riuscito a tornare, ma la moto era danneggiata e sono riuscito ad arrivare molto lentamente al traguardo della speciale" ha scritto Cornejo sulla sua pagina di Facebook.

"Poi però ho dovuto fare degli esami, per via del forte colpo che ho preso alla testa. Mi sento come se mi avesse investito un treno, ma starò bene".

"Posso dire solo grazie alla HRC, alla mia famiglia, ai miei allenatori e a tutti quelli che mi hanno sostenuto in questi giorni di gara. Eravamo molto vicini al traguardo, ma ci dovremo riprovare un'altra volta. Mi dispiace, ma ringrazio tutti", ha concluso Nacho, che passerà questa notte in osservazione in ospedale.