Dakar | Colpo di scena: Kevin Benavides costretto al ritiro!

Questa non è stata proprio la Dakar di Kevin Benavides. Durante i primi giorni della gara, il vincitore dell'edizione 2021 non era inserito al 100% nella lotta per la vittoria, ma poi con il passare dei giorni ha scalato la classifica, entrando addirittura nella top 3 della generale nella settima tappa. Ma oggi la sua KTM lo ha abbandonato sul più bello.

Benavides è stato protagonista di un clamoroso cambio di marchio dopo la sua vittoria dello scorso anno, passando dalla Honda alla KTM. Il colosso austriaco aveva quindi scommesso sul cavallo vincente nel tentativo di riconquistare il trono della Dakar. Ma non solo, perché aveva anche riaccolto il cinque volte vincitore Marc Coma come consigliere.

Al km 133 della decima prova speciale della Dakar 2022, nella quale era partito per secondo, la 450 Rally Factory ha accusato un cedimento meccanico, lasciando l'argentino senza chanche di vittoria a due giorni dalla conclusione della gara. Fino a quel punto, Benavides aveva gestito alla grande la speciale, perché era staccato di soli 47" rispetto al leader Joan Barreda al km 128.

Dopo Daniel Sanders, che quest'anno però difendeva i colori della GasGas, il gruppo KTM ha perso quindi un altro dei suoi principali candidati alla vittoria.

