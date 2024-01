Dakar | Gutierrez: "Vi racconto i segreti degli stivali Sparco"

La storia di Cristina Gutiérrez è tanto speciale quanto unica e, oltre a essere uno dei riferimenti del motorsport spagnolo, diventerà uno dei piloti che faranno parte del nuovo progetto Dacia per il Rally Dakar del 2025. La pilota di Burgos farà il salto dalla categoria Challenger alla Ultimate con l'obiettivo di rendere vincente il costruttore, e avrà nella stessa squadra due leggende dell'automobilismo come Sébastien Loeb e Nasser Al Attiyah.

Motorsport.com l'ha incontrata durante la gara più dura del mondo in Arabia Saudita e le ha parlato di cosa ha significato per lei passare all'élite, della condivisione della squadra con il francese e il qatariota, delle donne nelle competizioni e di molto altro ancora.

Guardando al 2025, lei sarà con Dacia, come vede il progetto e come lo affronta?

"Dacia mi entusiasma molto. Penso che da marzo inizieranno i test in Francia e poi in Marocco, e subito dopo ci sarà la prima gara ufficiale, che sarà in Marocco a ottobre, quindi sono molto contento, perché sarò con grandi piloti come Nasser [Al Attiyah] e Seb [Loeb]. Mi divertirò, imparerò e non vedo l'ora di dare il massimo con loro".

È di questo che volevo parlare, dei piloti: com'è condividere una squadra con leggende come Sébastien Loeb e Nasser Al Attiyah?

"La prima volta che mi hanno parlato del progetto, mi hanno parlato di Seb, ed è stato già incredibile, perché ho avuto l'opportunità di lavorare con lui in Extreme E, e ho trascorso due anni fantastici con lui. È un pilota molto aperto e quando deve spiegarti qualcosa non si tiene niente per sé, è molto gentile con me, andiamo molto d'accordo ed è molto attento ai miei passi e a quello che faccio, quindi posso considerarlo un padre sportivo".

"Passarono i mesi e ci dissero che ci sarebbe stato un terzo pilota, tra i migliori. Non mi hanno detto quale, ma quando mi hanno detto che sarebbe stato Al Attiyah, ho pensato: 'Davvero?' e mi sono sentito come il prosciutto nel panino tra i due grandi piloti. Sono i due migliori piloti sulla griglia in questo momento e averli nella stessa squadra è incredibile".

Dacia è un progetto vincente. Vede Cristina Gutiérrez vincere la Dakar?

"Vincere la Dakar è una parola molto, molto grossa, perché ci sono grandi piloti come Seb, che ci provano da otto anni e non ci sono ancora riusciti, ma è vero che si sogna in grande, e io devo sognare realisticamente. Il primo anno dovremo vedere come va, è un progetto a lungo termine, quindi mi dà la tranquillità di non dover sbattere la testa contro il tavolo, ma quello che farò è andare a divertirmi, a dare tutto e vedere quali risultati possono venire fuori, ma penso che possiamo essere lì perché è una macchina leader al 100%".

L'anno prossimo l'Audi non ci sarà, vede Carlos Sainz partecipare alla Dakar con un'altra squadra?

"Vedo Carlos [Sainz] come insostituibile, lo vedo, in un modo o nell'altro, coinvolto nella Dakar, perché fa parte della sua vita, e se non gareggia, come team manager o influenzando in qualche modo diretto la preparazione di un'altra vettura, ma è una persona che è competitiva al 100%, che lavora al 100% del suo tempo e spero che continui a gareggiare".

Una delle cose che ho notato è che lei indossa una tuta da corsa completamente personalizzata e su misura, con proporzioni per il suo corpo che di solito sono diverse da quelle di un pilota. Com'è il rapporto con Sparco e quali sono i prodotti che evidenzieresti?

"Abbiamo lavorato con Sparco durante l'intero progetto del Junior Team [della Red Bull], perché abbiamo un accordo con loro, e la verità è che sono molto contento, perché le tute da corsa sono fatte su misura. Ogni anno evolvono sempre il tipo di tessuto, l'abbigliamento, con materiali sottili e altri più resistenti, e soprattutto la biancheria intima è molto sottile, il che è ottimo per il caldo".

Photo by: A.S.O. #302 Red Bull Off-Road Junior Team USA presentato da BF Goodrich: Cristina Gutierrez Herrero

"Hanno anche sviluppato degli stivali che, per noi piloti, sono incredibili, perché dobbiamo avere molto contatto del piede con l'acceleratore e il freno, per avere sensibilità, e hanno fatto degli stivali come calzini, quindi sono molto vicini alla gamba. Non entra sabbia, è molto comodo, e mi ricordo che prima entrava tutto, quindi c'era un blocco di sabbia. È vero che ci ascoltano molto quando ci dicono che vogliono sviluppare un prodotto migliore, sono sempre molto aperti e praticamente tutti i migliori piloti sono lì oggi".

L'automobilismo è uno sport dominato dagli uomini in termini di numeri, e Cristina Gutiérrez è una delle rappresentanti femminili. Vede la responsabilità di essere uno dei volti visibili di un movimento?

"Non so se la penso così, credo che tutti noi siamo responsabili dell'evoluzione della società in questo senso, e penso che sia importante che ci siano figure femminili che combattono in condizioni di parità. È uno sport che non ha eguali nel senso dell'uguaglianza, ci sono pochissimi sport in cui si compete nella stessa categoria, sia uomini che donne, e dobbiamo dare valore a questo sport perché ci permette di farlo".

"È importante dare questa visibilità per far vedere alle altre donne che non hanno paura di provarci, o che sembra strano che una donna entri, perché ricordo che all'inizio, quando sono arrivata, c'erano figure femminili all'epoca, e mi trattavano come, 'Guarda la ragazza, che bello', e ora è come se fosse qualcosa di più normale, si vedono più ragazze in tutti i tipi di discipline, piloti, co-piloti, ingegneri, meccanici, logistica, tutto".

"È considerato più normale e la cosa più importante è che, per le generazioni future, quando dovranno dubitare di farlo, non dovranno dubitare di poterlo fare".

Se dipendesse da Cristina Gutiérrez, come se fosse una sorta di presidente, cosa farebbe per migliorare e far interessare più donne al motorsport?

"Mi ha aiutato molto, e mi sta aiutando molto, per esempio, quando avevo 25 anni o giù di lì, gareggiavo nel campionato spagnolo, ed era come una sorta di campus femminile, che non deve essere necessariamente tale, ma quell'edizione lo era, e ci ha dato l'opportunità di sperimentare il mondo del motorsport in modo più professionale. Insegnavano figure molto importanti, come Jutta o Patricia Pons, quindi lo vedevo realizzabile e credo che questo mi abbia aiutato molto a fidarmi di me e a fare il salto alla Dakar".

"Penso anche che in Spagna si stiano facendo alcune cose che dovremmo valorizzare, come il campus che Pelarda organizza con la federazione spagnola, e che aiuta donne e uomini a entrare nella disciplina, non solo nei rally-raid, ma anche nei rally, e penso che fare questa unione, e di farsi vedere all'interno del settore, con visite come la mia o quella del mio copilota, Pablo Moreno, così come di altre grandi figure del motorsport che vanno a tenere lezioni con le persone, avvicini molto e incoraggi azioni di questo tipo per far sì che più persone accedano a questa disciplina".

Joan Barreda ha fatto una buona riflessione dopo l'abbandono, non sapendo se sarà il suo ultimo Rally Dakar, e ha detto che ha continuato con il suo stesso stile anche se lo ha fatto perdere. Condivide questa opinione?

"Capisco che alla fine uno ha la sua essenza, il suo obiettivo e la sua concentrazione. È vero che condivido l'opinione che nessuno deve farti dubitare di te stesso, e che se sei arrivato a quel punto, come è successo a Joan Barreda, che è uno dei migliori corridori, che ha avuto fiducia in se stesso e non si è lasciato trasportare dai commenti o dal "io farei così", smetteresti di essere te stesso".

"Non correresti nello stesso modo, con quello che sei nato. Io sono molto simile a quello con cui sei nato, e questo è ciò che condivido".

Infine, a cosa pensa Cristina Gutiérrez quando si sveglia?

"Alla colazione [ride]. Mi sveglio pensando alla tappa del giorno dopo, non sono molto complicata, faccio colazione, mi lavo i denti e vado avanti".