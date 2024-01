Dakar | Castera ricorda Falcón: "Siamo qui per piangere un amico"

Nel pomeriggio di lunedì 15 gennaio, la squadra di Carles Falcón ha confermato la morte del pilota spagnolo, vittima di un grave incidente nella seconda tappa della Dakar 2024. Il catalano è stato trasportato in ospedale per una prima diagnosi e poi inviato a Riyadh per decidere se sottoporlo ad un intervento chirurgico o meno.

Giorni dopo è stato annunciato il suo rimpatrio in Spagna, dove alla fine oggi ha perso la vita. Alcune ore dopo la notizia, il direttore di gara, David Castera, è apparso di fronte ai media per dare la sua prima reazione all'accaduto: "Sono triste, noi siamo organizzatori, loro sono concorrenti, tutti sanno che può succedere".

"Al giorno d'oggi facciamo uno sport con dei rischi, ovviamente, ma quando succede c'è sempre una grande tristezza che ci assale", ha continuato il francese. "Siamo qui per piangere un amico che ci ha lasciato".

"Era qui per fare la Dakar per davvero, altrimenti uno non viene, non è un'opzione", ha spiegato il responsabile dell'evento in Arabia Saudita. "La Dakar è la Dakar, con i suoi rischi e le sue difficoltà: sappiamo tutti che gli incidenti in moto possono accadere e che sono terribili".

Quando gli è stato chiesto del percorso per le moto e delle misure di sicurezza, ha detto: "Come per il percorso, anche sulle moto abbiamo lavorato molto, ma il rischio rimane. C'è sempre l'airbag, che è cambiato, e stiamo lavorando su un airbag che vada più in alto nella testa, ma a poco a poco giocheremo con il tempo e la capacità tecnologica che è sempre in evoluzione. Tuttavia, non possiamo ancora prevenire tutti gli incidenti, lo sappiamo".